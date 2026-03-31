舊金山人權委員會前執行長戴維斯 涉挪用公款被訴

舊金山地檢長謝安宜30日以多項重罪起訴，舊金山人權委員會前執行主任戴維斯（Sheryl Davis）。(記者王子涵╱攝影)

舊金山 人權委員會（San Francisco Human Rights Commission）前執行主任、曾主導「夢想守護者計畫」（Dream Keeper Initiative）的戴維斯（Sheryl Davis），因涉嫌挪用公款與多項利益衝突，30日被地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）以多項重罪起訴。

舊金山紀事報報導，檢方同時起訴非營利機構Collective Impact前執行長斯平戈拉（James Spingola），指其協助相關不當行為。兩人當天被收押後，各以5萬元保釋。

根據一份長達57頁的逮捕令宣示書，戴維斯曾在前市長布里德（London Breed）任內，領導舊金山人權委員會，並涉嫌將數百萬元市府資金導向與其關係密切的機構，並從中獲利，涉及「廣泛且系統性的自利行為」。檢方指出，她在分配資金時未揭露與受款機構的財務與私人關係，形同操控公帑流向。

謝安宜指出：「她建立了一個她認為沒人會質疑、沒人會揭露的體系。這是一個令人遺憾的情況，最終讓非裔社區失去了這個機會，因為權力被濫用。」

起訴書顯示，戴維斯面臨13項政府合約利益衝突罪、一項挪用公款罪、三項偽證罪，以及收受不當利益等指控；一旦罪成，可能面臨監禁、罰款，並永久喪失公職資格。

案情指出，戴維斯曾批准向「集體影響」撥款約150萬元，但該機構過去由她領導，且她與斯平戈拉關係密切，包括共同生活、共享銀行帳戶及資產。檢方指她實際仍控制該機構資金運用，並將其作為「資金池」使用。

此外，檢方還指控她利用公款支付個人品牌宣傳、推廣自出版書籍，甚至安排市立圖書館購買其著作；另有資金流向其子帳戶的情形，也被質疑涉及利益輸送。

戴維斯律師布拉斯（Tony Brass）否認相關指控，稱當事人已主動披露潛在利益衝突，並未圖利自身。斯平戈拉律師亦表示，當事人依法享有無罪推定。

「夢想守護者計畫」於2021年推出，為舊金山市府回應佛洛伊德（George Floyd）事件後的種族正義訴求，原計畫每年重新配置6000萬元資金，用於支持舊金山非裔社區發展。

本案源於2024年7月一名匿名吹哨者向市府控訴戴維斯涉及財務不當行為，隨後媒體與多個市府單位展開調查。戴維斯最終於2024年9月辭職。經過約18個月調查後，檢方正式提出刑事指控。