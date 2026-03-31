大批單車占領舊金山海灣大橋 85人被拘留後獲釋

警方使用無人機在高空監控車隊，發現騎士在車流間危險穿梭、逆行，且多次危險靠近行人。（舊金山警局提供）

大批單車騎士在上周六闖入行車道，企圖非法占領舊金山 海灣大橋（Bay Bridge）。加州 公路巡警（CHP）與舊金山警局（SFPD）聯合行動進行攔截，最終共有85人遭拘留、領取罰單後釋放，警方當場沒收85輛單車。

加州公路巡警當天下午在市區內發現這批騎士集結上路，根據警方公布的執法畫面顯示，警方使用無人機在高空監控車隊，發現騎士在車流間危險穿梭、逆行，且多次危險靠近行人。警方判斷，車隊正朝舊金山屋崙海灣大橋（San Francisco–Oakland Bay Bridge）移動，疑似意圖闖入橋面、癱瘓交通。

公路巡警隨後通報給舊金山市警局，並持續展開空中與即時追蹤。警方表示，這批騎士最後竟沿著Harrison Street匝道逆向騎上大橋入口，隨即州警與市警出動摩托警隊，進行前後包圍，車隊未能真正進入大橋車道。

執法單位對85名參與者開出傳票，違規理由為騎乘單車進入高速公路車道，所有人隨後獲釋，但其單車全數遭查扣。部分媒體報導指出，現場還見警方在橋面入口兩端設置封鎖線，防止人群進一步推進。

加州高速巡警舊金山分局局長麥考利斯特（Tim McCollister）表示，這絕非「無害的玩笑」。他指出，在高速車流環境中逆向騎行，不僅讓騎士本身暴露在極高風險之下，也對一般駕駛者構成嚴重威脅，還會干擾重要交通動脈運作。警方表示將持續執法，避免悲劇發生。