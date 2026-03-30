上任後首次出訪海外 羅偉4月訪上海、首爾 深化姐妹市關係

去年7月，上海市人民政府副秘書長劉平等多名中方政府官員抵達舊金山市府，慶祝兩市締結姐妹城市45周年。(本報檔案照)

舊金山 市長羅偉 （Daniel Lurie）將於4月中旬率團出訪亞洲，應中國上海市與南韓首爾市市長邀請，展開上任後首次海外訪問行程。市長辦公室表示，此行以深化姐妹城市關係、推動文化交流及促進旅遊經濟為主要目標。

羅偉將於4月17日啟程，4月18日晚抵達上海，停留數日後於4月21日前往首爾，並於23日返回舊金山。出訪期間，市府將依憲章指派代理市長，相關人選預計於出發前公布。

前市長布里德（London Breed）曾在任內最後一年高調出訪中國，參訪北京、上海、深圳、廣州等多市，並與北京方面簽署一對中國大熊貓租借至舊金山動物園的合作備忘錄，引發舊金山華人社區關注與期待。然而，在布里德連任失敗、舊金山動物園管理層更替、以及美中關係波動等多重因素影響下，大熊貓計畫在宣布後未有實質進展。

羅偉辦公室透露，此次訪中行程將不涉及大熊貓議題，重點放在兩市文化與旅遊交流。羅偉亦將與上海市長龔正會晤。

相較之下，布里德訪中期間曾有多位舊金山華埠社區人士隨行，而羅偉此次訪問團規模更加精簡。羅偉辦公室亞太裔社區聯絡員梁莉娜（Crystal Liang）表示，訪問團總人數將不超過20人，除市長辦公室人員外，還包括舊金山國際機場、旅遊協會、芭蕾舞團、歌劇院、音樂學院、亞洲藝術博物館、現代藝術博物館及巨人隊等機構代表。

參訪團中的華人代表包括舊金山—上海姐妹城市委員會主席黃凡（Daphne Fang），以及亞洲藝術博物館董事Gorretti Lo Lui等。

上海與首爾為舊金山最早締結姐妹城市關係的兩座亞洲城市，與上海已達46周年，與首爾則為50周年。去年7月，上海市人民政府副秘書長劉平等多名中方官員訪問舊金山市府，慶祝兩市締結姐妹城市45周年。梁莉娜表示，市長此次回訪行程原於去年年底已基本規畫完成，但因其他市政事務延宕，最終推遲至今成行。

她指出，依外交慣例，舊金山在每個國家僅設一個「姐妹城市」，其餘則為「友好城市」，顯示上海與首爾在城市外交中的特殊地位。

羅偉已確定參訪地點，包括上海音樂學院、上海大歌劇院，以及首爾的南南韓立中央博物館與國立現代美術館等文化機構。值得關注的是，去年在舊金山歌劇院上演、由華裔作曲家黃若與劇作家黃哲倫共同創作的中英雙語歌劇「猴王悟空」（The Monkey King），亦被列入此次上海交流議題之一，成為兩地文化合作的重要切入點。

羅偉此行另一重點為推動旅遊合作。舊金山國際機場（SFO）相關研究顯示，亞洲旅遊市場仍具可觀增長潛力。根據最新數據，2026年預計將有近30萬名中國旅客訪問舊金山，帶來約5億6100萬美元經濟效益；來自南韓的旅客約14萬7000人，貢獻約2億8000萬美元。