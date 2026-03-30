齊魯會館祭祖 沙澄接棒新任理事長

弘揚孔子思想凝聚鄉情，齊魯會館祭祖暨交接典禮舉行。(記者夏彥╱攝影)

舊金山灣區 齊魯會館29日於密爾布瑞（Millbrae）舉行「2026年春季祭祖團拜暨理事長交接典禮」，結合傳統祭祖儀式與社區聯誼活動，吸引灣區僑界人士、鄉親及各界代表出席，共同弘揚中華文化、凝聚鄉情。

弘揚孔子思想凝聚鄉情，齊魯會館祭祖暨交接典禮舉行。(記者夏彥╱攝影)

活動同時完成理事長交接，由卸任理事長儀容交棒予新任理事長沙澄，在駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔監交下順利完成。

當天活動自上午10時30分報到聯誼揭開序幕，11時正式舉行祭祖大典，由杜兆明擔任主祭官，帶領全體與會者向中華民族列祖列宗及齊魯先賢行三鞠躬禮，並進行上香、獻花及宣讀祭文等傳統儀式，場面莊重肅穆。隨後鄉親彼此作揖問候，展現濃厚的文化傳承氛圍。

儀容致歡迎詞表示，齊魯會館長期致力於凝聚山東鄉親情誼，透過祭祖活動傳承文化精神，也讓年輕一代認識自身根源。伍志翔致詞時肯定會館在海外推動中華文化的重要角色，並鼓勵僑界持續團結合作。金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑亦指出，這類活動不僅是文化延續，更是社區互助的重要平台。

弘揚孔子思想凝聚鄉情，齊魯會館祭祖暨交接典禮舉行。(記者夏彥╱攝影)

在眾人見證下，新舊理事長正式交接。沙澄表示，未來將延續會館傳統，並結合更多創新形式，讓齊魯文化在灣區持續發展，吸引更多年輕人參與。

中午12時起，活動轉入文娛節目，由馬美玲主持，包括舞蹈、歌曲演唱及團體表演輪番登場，氣氛熱烈。節目涵蓋「小城故事」「在水一方」等經典演出，也安排卡拉OK及書法展示，讓與會者在輕鬆氛圍中交流互動。

活動期間並設有義賣「大餑餑」環節，展現齊魯地方特色美食，吸引不少民眾參與支持。主辦方表示，透過文化、美食與表演結合，不僅提升活動豐富度，也讓更多人認識齊魯文化。

活動於下午3時結束。多位與會僑胞表示，這類傳統團拜活動讓人感受到「人在海外、心繫故土」，不僅延續文化，也強化社區連結。主辦單位強調，未來將持續舉辦類似活動，讓「弘揚孔子思想、增進鄉親情誼」的宗旨在灣區持續發揚光大。

弘揚孔子思想凝聚鄉情，齊魯會館祭祖暨交接典禮舉行。(記者夏彥╱攝影)