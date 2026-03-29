市長話金山／許可證改革提案 申請小型活動變簡單

「PermitSF」是舊金山市長羅偉上任以來，極力推動的改革重點，目的就是為了簡化舊金山繁瑣的許可證申請程序和要求，減少因為過多手續及程序而產生的不必要高昂費用。（市長辦公室提供）

各位「世界日報」讀者們，祝大家度過了一個愉快及休閒的周末。

隨著夏季的腳步逐漸臨近，舊金山 即將迎來我們戶外活動最頻繁豐富的季節。趁此機會，我想和各位讀者分享我最近在「PermitSF」舊金山許可證改革上的最新舉措，其中一個就包括簡化鄰里舉辦的小型社區活動申請流程。當然，新一輪的提案中，也涵蓋了對小商業、業主等的支持。

可能各位讀者都了解，「PermitSF」是我上任以來，極力推動的改革重點，目的就是為了簡化舊金山繁瑣的許可證申請程序和要求，減少因為過多手續及程序而產生的不必要高昂費用。

要進行改革，需要草擬不同的提案對舊有的條例進行修訂或廢除，所以這是一個長期的修法過程，這也是為什麼我推出了將近一年，依然會不斷有更新。

小型街區活動 免除聽證會

我上周二推出的數個關於許可證改革的提案之一，就是簡化一些簡單小型的街區活動的申請流程。

市內所有的街區活動都要向舊金山交通運輸跨部門工作人員委員會（ISCOTT）提出申請，並必須要經過公開聽證會才能獲得通過。

僅在2025年，通過舊金山交通運輸跨部門工作人員委員會（ISCOTT）而獲得批准的鄰里街區活動高達533個。

在新的提案下，對於符合規定的小型街區活動，包括規模小於3個街區而且不需要封鎖十字路口以及無需MUNI公車改道，均可以免除聽證會流程，而改成由行政審批，但是保留公眾提交意見。受惠約一半申請，省去申請者、鄰里以及職員數小時的聽證時間。

許可證申請網站 正式上線

同時也正式上線了一站式服務網站，無論是申請在街頭、公園或室內舉辦活動，或者電影製作，都能在申請前得到需要的資訊並進行線上申請。

線上許可證申請系統能大大方便業主及小商業主。現在他們大部分的許可證都能通過網上辦理，而無需再擔心要親身到辦證中心排隊，甚至要多次來回才能跑完一次申請而導致的誤工與生意損失。

花攤許可證法案 本周簽署

當然改革除了簡化流程，還有更清晰的規定也很重要。不少業主都被許可證內，不同部門甚至市州聯邦不同的要求而陷入迷惘中。我這次提出的新提案，一項就是放寬陽台露台許可證的本地規定，與州府規定保持一致，讓業主節省重複的檢查費用與時間。

讀者們早前可能已經讀到我的人行道花攤許可證法案，好消息是我本周正式簽署了。舊規定從1976年起一成不變，讓舊金山的花攤經營受限於「世襲制」，就算有16個符合經營標準的攤位，大部分都是長年丟空，市場街更從鼎盛期120個攤位到現在僅存4個。新的法案可以重新活化這個小商業市場，讓我們的街頭再重現「繁花似錦」。

讀者們早前可能已經讀到舊金山市長羅偉（左）的人行道花攤許可證法案，好消息是他本周正式簽署了。（市長辦公室提供）