我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給家庭醫生看病要付會員年費數百元 患者吃不消

北京全面管制無人機 室外飛行均須申請 新規5/1上路

市長話金山／許可證改革提案 申請小型活動變簡單

舊金山市長辦公室提供
聽新聞
test
0:00 /0:00
「PermitSF」是舊金山市長羅偉上任以來，極力推動的改革重點，目的就是為了簡化舊金山繁瑣的許可證申請程序和要求，減少因為過多手續及程序而產生的不必要高昂費用。（市長辦公室提供）
「PermitSF」是舊金山市長羅偉上任以來，極力推動的改革重點，目的就是為了簡化舊金山繁瑣的許可證申請程序和要求，減少因為過多手續及程序而產生的不必要高昂費用。（市長辦公室提供）

各位「世界日報」讀者們，祝大家度過了一個愉快及休閒的周末。

隨著夏季的腳步逐漸臨近，舊金山即將迎來我們戶外活動最頻繁豐富的季節。趁此機會，我想和各位讀者分享我最近在「PermitSF」舊金山許可證改革上的最新舉措，其中一個就包括簡化鄰里舉辦的小型社區活動申請流程。當然，新一輪的提案中，也涵蓋了對小商業、業主等的支持。

可能各位讀者都了解，「PermitSF」是我上任以來，極力推動的改革重點，目的就是為了簡化舊金山繁瑣的許可證申請程序和要求，減少因為過多手續及程序而產生的不必要高昂費用。

要進行改革，需要草擬不同的提案對舊有的條例進行修訂或廢除，所以這是一個長期的修法過程，這也是為什麼我推出了將近一年，依然會不斷有更新。

小型街區活動 免除聽證會

我上周二推出的數個關於許可證改革的提案之一，就是簡化一些簡單小型的街區活動的申請流程。

市內所有的街區活動都要向舊金山交通運輸跨部門工作人員委員會（ISCOTT）提出申請，並必須要經過公開聽證會才能獲得通過。

僅在2025年，通過舊金山交通運輸跨部門工作人員委員會（ISCOTT）而獲得批准的鄰里街區活動高達533個。

在新的提案下，對於符合規定的小型街區活動，包括規模小於3個街區而且不需要封鎖十字路口以及無需MUNI公車改道，均可以免除聽證會流程，而改成由行政審批，但是保留公眾提交意見。受惠約一半申請，省去申請者、鄰里以及職員數小時的聽證時間。

許可證申請網站 正式上線

同時也正式上線了一站式服務網站，無論是申請在街頭、公園或室內舉辦活動，或者電影製作，都能在申請前得到需要的資訊並進行線上申請。

線上許可證申請系統能大大方便業主及小商業主。現在他們大部分的許可證都能通過網上辦理，而無需再擔心要親身到辦證中心排隊，甚至要多次來回才能跑完一次申請而導致的誤工與生意損失。

花攤許可證法案 本周簽署

當然改革除了簡化流程，還有更清晰的規定也很重要。不少業主都被許可證內，不同部門甚至市州聯邦不同的要求而陷入迷惘中。我這次提出的新提案，一項就是放寬陽台露台許可證的本地規定，與州府規定保持一致，讓業主節省重複的檢查費用與時間。

讀者們早前可能已經讀到我的人行道花攤許可證法案，好消息是我本周正式簽署了。舊規定從1976年起一成不變，讓舊金山的花攤經營受限於「世襲制」，就算有16個符合經營標準的攤位，大部分都是長年丟空，市場街更從鼎盛期120個攤位到現在僅存4個。新的法案可以重新活化這個小商業市場，讓我們的街頭再重現「繁花似錦」。

讀者們早前可能已經讀到舊金山市長羅偉（左）的人行道花攤許可證法案，好消息是他本周...
讀者們早前可能已經讀到舊金山市長羅偉（左）的人行道花攤許可證法案，好消息是他本周正式簽署了。（市長辦公室提供）

舊金山線上許可證申請系統能大大方便業主及小商業主，現在他們大部分的許可證都能通過...
舊金山線上許可證申請系統能大大方便業主及小商業主，現在他們大部分的許可證都能通過網上辦理，而無需再擔心要親身到辦證中心排隊。（市長辦公室提供）

舊金山

上一則

女力當道機會自己創造 矽谷女性高峰會翻轉人生

下一則

與多縣達協議 Walgreens願賠償600萬元

延伸閱讀

羅偉簽署新法鬆綁人行道設花攤 符資格企業可申請

羅偉簽署新法鬆綁人行道設花攤 符資格企業可申請
威善高提案 擬簡化住宅換窗戶審批流程 減少成本負擔

威善高提案 擬簡化住宅換窗戶審批流程 減少成本負擔
舊金山房產估值或高於市價 屋主把握複查期限

舊金山房產估值或高於市價 屋主把握複查期限
大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點

大紐約區華人教育基金會獎學金起跑 李德怡談申請要點
議員提案 允世界盃期間戶外飲酒

議員提案 允世界盃期間戶外飲酒

熱門新聞

Trader Joe's薰衣草色大帆布托特包（Large Lavender Canvas Tote Bag）初登場，本週開賣。（記者王湘涵/ 攝影）

被雜貨耽誤的包包店 Trader Joe's粉紫大包提早開賣

2026-03-24 21:21
貨架上有些非處方籤過敏藥售完待補。（記者王湘涵/ 攝影）

花粉季藥店過敏藥被掃斷貨 這些樹才是元凶

2026-03-24 18:03
劉美賢簽約Nike，推出全新系列。(本報檔案照)

劉美賢代言Nike 推出新款運動鞋及印有滑冰身影服飾

2026-03-25 02:18
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

2026-03-20 02:20
拉斯維加斯神劍（Excalibur）酒店。（Excalibur官網）

賭城酒店搶客 吃住、規費、秀票全包 2人2夜只須330元

2026-03-27 02:18
本田Accord是2025年在加州被盜最多的車款。(取自本田汽車經銷商網)

每48秒1車被偷 灣區失車率冠全美 本田Accord是竊賊頭號目標

2026-03-24 15:33

超人氣

更多 >
李昌鈺因腦瘤離世 去年確診

李昌鈺因腦瘤離世 去年確診
國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴

國際油價飆漲…全球這裡汽油最貴
李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了

李昌鈺離世 相伴7年妻寫小詩悼念：你又贏了
伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

伊朗稱成功襲擊 美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明
美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用