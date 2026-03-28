不同全美其他都會區 金山人口仍低於20200年水平

與全美其他大都會區不同，舊金山都會區人口外流趨勢尚未扭轉，居民人數仍少於2020年。(取自舊金山市府臉書)

舊金山都會區人口在疫情期間急劇下降之後，儘管人工智慧蓬勃發展，2025年居民人數仍未能恢復增長。與全國幾乎所有其他主要都會區不同，根據最新公布美國人口普查 估算數據，舊金山都會區總人口遠低於2020年的水平。

「舊金山紀事報」報導，最新都會區層級數據顯示，包括東灣、半島和馬連縣(Marin County)在內的舊金山都會區，2025年7月的居民人數仍比2020年4月減少2.6%。在人口超過150萬人的都會區中，只有洛杉磯居民人口數的下降幅度、超過舊金山都會區，洛杉磯的人口降幅為2.7%。

包括桑尼維爾和聖塔克拉拉在內的聖荷西都會區，過去五年人口數量降幅略小，其 2025 年 7 月的人口估計值僅比 2020 年 4 月低 0.8%。

在陽光鍊(Sun Belt)其他地區，德州奧斯汀、達拉斯、休士頓和聖安東尼奧，佛羅里達州Jacksonville與奧蘭多(Orlando)，以及北卡羅來納州的夏洛特(Charlotte)，人口成長率均達到或超過10%。

這些數據強調2020年疫情帶來的快速變化，對灣區帶來持續影響。遠距辦公已在灣區成為既有模式，允許員工可離開灣區、前往其他房價較低的地區居住。此外，德州等地的房屋建設速度也遠超灣區。即使是波士頓 和西雅圖 等與灣區更相似的富裕海岸城市，其新建房屋的速度也超過灣區。

這與人口成長趨勢相吻合。波士頓和西雅圖都會區人口規模與舊金山都會區相近，但截至2025年，這兩個都會區的實際人口數量，皆高於2020年4月水平：波士頓人口增長1.8%，西雅圖人口增長3.6%。

數據顯示，這兩個人口成長最快的地區湧入大批國際移民以及來自國內其他城市和州的遷入人口。舊金山和洛杉磯的居民流失量，則遠超遷入量。

然而，灣區的口並非自疫情爆發以來就持續下降。在2022年觸底之後，舊金山和聖荷西都會區人口成長整體趨於平穩，甚至略有回升。同樣，洛杉磯的人口變化，總體來看，則在最低點附近趨於平穩。

2024年至2025年期間，全國大部分都會區，尤其是美墨邊境沿線地區的人口成長緩慢，主要是導因於國際移民減少。該數據截至2025年7月，僅包含川普總統激進移民政策實施後數月，或許可作為策略將如何繼續影響全國人口的早期指標。