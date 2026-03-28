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查克柏格夫婦資助私立學校將關閉 灣區學區難負荷

編譯組／綜合報導
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查克柏格夫婦贊助的私立學校「The Primary School」即將關閉，灣區學區面臨危機。(圖取自The Primary School臉書)
查克柏格夫婦贊助的私立學校「The Primary School」即將關閉，灣區學區面臨危機。(圖取自The Primary School臉書)

半島一個學區提案增稅，以資助新校園設施的建設。主要導因於Meta執行長查克柏格夫婦(Mark Zuckerberg and Priscilla Chan）資助的私立學校將關閉，預計進入原學區就讀學生人數將激增。

「舊金山紀事報」報導，這間名為「The Primary School」學校成立於2016年，招收學前班至五年級(pre-K to 5th grade)學生，將於本學年結束時停止營運，同時關閉的還有位於聖利安曲(San Leandro)的另一個校區。這間學校400名學生中，許多來自低收入家庭，預計大部分將轉學到Ravenswood學區。

Ravenswood學區已將一項7000萬美元的公債提案提交給聖馬刁縣，將於6月2日進行初選投票，用於資助新教室的建設，部分原因是預計入學人數將增加20%。校園整修工程先前已在2015年的一項總體規畫當中，但由於入學人數增加，修建工程變得更迫切需要。

學區入學人數的激增，很大部分來自於去年4月宣布關閉的一間服務於東巴洛阿圖與靠近Meta總部、位在蒙洛公園Belle Haven社區的免學費私立學校，關校導致超過400名學生流離失所。

開辦這所私校的「Chan Zuckerberg Initiative」組織未回覆紀事報有關學生過渡計畫的置評。但這個非營利組織的發言人表示，他們將投入5000萬美元，用於幫助東巴洛阿圖、Ravenswood和Belle Haven社區的學生。

關校導致Ravenswood學區「立即危機」(an immediate crisis)。根據學區提交的A提案支持文件，若沒有公債經費，學生可能被迫使用「老舊破損的臨時活動教室，這些教室早已過了它們的使用壽命數十年。」

學區委員會成員布魯姆(Jenny Bloom)、努納斯(Laura Nunez)以及三位居民在支持A提案的文件上簽名。文件估計，學區五所學校的學生人數將從約1400人增加到約1700人。

學區委員會於2月投票一致通過將提案列入6月選票。若獲得學區55%選民的批准，公債將透過提高房產稅，每年籌資約490萬美元。債券稅率為每10萬美元房產估值、徵收27.50美元。

一項針對學校所在選區298名選民的調查發現，63%受訪者表示肯定或可能投票支持該提案，而28%受訪者表示可能或肯定反對。超過半數的受訪選民不認為該學區擁有「良好設施」，40%受訪者表示他們之前從未聽聞這間私校關閉。

這間學校原址是一間名為「Brentwood Academy」的公立學校，該校於2020年與鄰近學校合併在同一校區。此次公債發行，主要為整修這間舊校舍與學區其他設施，並且計畫讓學生們回到位於原校址的新校舍就讀。

學區 Meta

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