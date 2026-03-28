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聖荷西房產交易 推進可負擔住房計畫

編譯組／綜合報導
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聖荷西市中心附近黃金地段擬建數十套可負擔住房。（取自Google Maps）
聖荷西市中心附近黃金地段擬建數十套可負擔住房。（取自Google Maps）

據「信使報」（Mercury News）報導，隨著一項涉及聖塔克拉拉縣（Santa Clara）的房地產交易完成，聖荷西市中心附近的一個可負擔住房（affordable housing）開發項目正在取得進展。

縣記錄員辦公室的文件顯示，該縣購入了位於East Santa Clara街1135號的一塊土地，開發商計劃在此建設一個名為「阿爾加夫公寓」（Algarve Apartments）的八層住宅項目。

聖荷西市規劃部門存檔的文件顯示，該項目將位於東聖塔克拉拉街與北24街交匯處，共包含91套可負擔住房。

Abode Housing公司在其網站上表示，在這91套住房中，24套將專門提供給退伍軍人，36套將作為永久性支持性住房，供曾經歷無家可歸的人士居住。

該項目的具體開發時間表尚不明確，但施工隊已清理了項目場地的大部分區域。

據該公司稱，加州「Homekey+」項目為阿爾加夫公寓撥款4100萬美元，這是Abode開發項目有史以來獲得的最大一筆公共資金。

隨著提案方努力推進城市審批流程，聖荷西市中心地區越來越多的可負擔住房項目似乎正在取得進展。

至少有一個案例中，某可負擔住房項目的開發商正援引加州參議院第35號法案（California Senate Bill 35）的相關條款，尋求加快該住宅區的審批。該法案要求各城市必須批准並加快包含可負擔住房單元的特定項目的審批進程。

加州 聖荷西 參議院

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