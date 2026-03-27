亞裔命案兇犯獲緩刑 舊金山地檢長謝安宜難接受

法官裁定因泰裔「維查爺爺」死亡案被定罪的男子獲准緩刑，此舉引起公憤。（本報檔案照）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，周四（26日），舊金山 一名法官裁定，因2021年致一名被親切稱為「維查爺爺」（Grandpa Vicha）的老人死亡而被定罪的男子獲准緩刑。

在周四的聽證會上，沃森（Antoine Watson）因無端襲擊並致84歲的拉塔納帕迪（Vicha Ratanapakdee）死亡，被判處總計八年監禁。鑑於沃森已服刑五年，且在羈押期間表現良好，法官決定暫緩執行剩餘的兩年刑期，並下令將其保釋。

「此刻，我首先要向維查爺爺的家人和社區致意。我知道大家因維查爺爺的離世而痛徹心扉，也深感整個司法程序耗時過長。如今得知沃森先生即將獲釋，這實在令人難以接受，」舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，「從本辦公室的角度來看，這不是我們想要的結果。這並非我們所認為的正義。」

今年1月，陪審團裁定沃森對2021年1月發生在舊金山Anza Vista社區的暴力襲擊事件負有過失殺人罪（manslaughter）和襲擊罪（assault）。

該襲擊事件被監控攝像頭拍下，並成為「停止亞裔仇恨」（Stop Asian Hate）運動的導火索。

襲擊發生兩天後，拉塔納帕迪因傷不治身亡。

陪審團雖裁定沃森謀殺罪（murder）及虐待老人（elder abuse）罪名不成立，但認定存在兩項加重情節：其一，襲擊行為具有高度殘忍與冷酷；其二，受害者屬於特別弱勢群體。

在今年早些時候舉行的拉塔納帕迪逝世周年紀念守夜活動中，其家屬談及這一判決帶來的沉重打擊。