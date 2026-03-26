威善高提案 擬簡化住宅換窗戶審批流程 減少成本負擔

部分城市因歷史保護規範，要求使用木框窗等傳統樣式，成本可高達4萬元，幾乎是現代玻璃纖維、鋁或乙烯基窗戶約2萬元的兩倍。(記者王子涵╱攝影)

加州 參議員威善高（Scott Wiener）近日提出SB908法案，擬簡化住宅更換窗戶的審批流程，減少繁瑣規定與成本負擔，讓屋主更容易進行節能升級。

威善高在聲明中指出，包括舊金山與沙加緬度等城市，屋主若欲更換老舊窗戶，往往需面對冗長的申請程序，包括設計審查、公聽會及大量文件作業，即使只是為了提升能源效率，也可能耗時數月，增加額外成本。SB908將簡化相關流程，讓符合條件的窗戶更換可快速獲批，協助屋主降低能源開支並改善居住舒適度。

據業界估算，部分城市因歷史保護規範，要求使用木框窗等傳統樣式，成本可高達4萬元，幾乎是現代玻璃纖維、鋁或乙烯基窗戶約兩萬元的兩倍。

威善高表示，過時政策不應成為節能改造的阻礙，加州許多住宅仍使用單層玻璃窗，導致能源流失嚴重。

實際案例顯示，舊金山NoPa社區一名屋主在更換維多利亞式公寓窗戶時，最初被要求安裝訂製木窗並加裝裝飾細節，報價高達4萬元。另一名位於Potrero Hill的居民亦因審批與成本問題，無法更換窗戶，只能長期忍受高速公路粉塵與噪音影響。

法案亦指出，租客同樣受到影響。由於更換成本高昂，房東往往不願升級窗戶，導致室內保溫不良、取暖費用上升，並增加噪音與汙染暴露風險。聯邦能源部估計，約30%的住宅取暖能源透過窗戶流失，而加州多數住宅仍依賴化石燃料供暖。

SB908內容包括，禁止屋主協會（HOA）限制符合加州能源法規的窗戶更換，並要求地方政府將符合條件的申請視為「行政性批准」（Ministerial Approval），避免進入主觀設計審查程序。除非存在明確且無法排除的健康或安全風險，否則不得拒絕申請。

同時，法案保留對真正歷史建築的保護，列入州歷史資源名錄的建築將不適用簡化程序。

威善高表示，透過簡化節能窗戶更換流程，SB908有助於降低能源費用、減少排放，並讓加州居民在歷史社區中也能更容易維護與改善住宅。該法案目前獲得建築去碳化聯盟（Building Decarbonization Coalition）、舊金山灣區規畫與都市研究協會（SPUR）及Mission Housing Development Corporation等團體支持。