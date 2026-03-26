華婦撞死一家四口獲緩刑 最快3年後可重領駕照

舊金山撞死一家四口的婦人被判緩刑三年，刑滿後可重獲駕駛資格。（取自Pexels）

2024年在舊金山 車禍中導致一家四口喪生的華裔婦人日前被判處三年緩刑。但根據法律，這名婦人最快可在三年後重獲駕駛資格。

舊金山紀事報表示，現年83歲的劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）因2024年在舊金山開車撞死一家四口，上周被判處三年緩刑和200小時社區服務。劉方瑪麗上個月對四項嚴重駕駛過失致死指控表示不抗辯，並暫時被吊銷駕駛資格。

不過，紀事報指出，一旦刑期屆滿，劉方瑪麗便可申請重領駕照，但需接受駕駛能力評估。車管局（DMV）一位代表表示，通常這類駕駛人必須重新參加筆試、視力檢測和路考。不過，由於車管局還未收到法院的命令，他無法就劉方瑪麗的情況發表評論。

劉方瑪麗的案件透露出，在加州 想永久剝奪一個人的駕駛權利非常困難。

紀事報指出，在加州，只有一種刑事定罪才能永久吊銷駕駛人駕照，即蓄意利用車輛作為致命武器對他人進行攻擊。聖馬刁縣地檢長瓦格斯塔夫（Stephen Wagstaffe）說：「若要永久吊銷一個人的駕照，必須是此人將車輛當作武器來使用。」

瓦格斯塔夫指出，在大多數情況下，車管局擁有自由裁量權，可以給予當事人第二次、第三次，甚至第四次機會。

在加州，嚴重的駕駛定罪，如過失致死、有前科的酒駕重罪、致人傷亡的肇事逃逸，或因重罪逃逸導致傷亡，當事人的駕照通常會被暫時吊銷。若要恢復駕照，當事人必須完成特定培訓課程或提供財務責任證明。儘管車管局可能依醫學診斷結果吊銷一個人的駕照，但因魯莽駕駛行為拒發駕照的程序則較為複雜。

批評人士認為，駕駛本應是一項特權，但法律體系卻將其視為是一種基本自由，即便是對於那些已證明自己無法遵守交通規則的人來說也是如此。

聖路易奧比斯波理工州大（Cal Poly San Luis Obispo）土木工程系助理教授哥達德（Tara Goddard）表示，人們應該更嚴肅看待操控這種極其強大、龐大且高速的設備這件事。

在哥達德看來，駕駛執照被賦予的受保護地位，正是社會極其依賴車輛的一種象徵。她說：「人們認為，沒有車可用，就等於無法生活。」