灣區9縣嚴重依賴移民 大規模驅逐無證客 恐重創經濟

灣區委員會報告指出，灣區經濟高度依賴無證移民勞動力，大規模驅逐恐重創灣區經濟並引發失業潮。(Pexels)

灣區 委員會報告指出，灣區經濟高度依賴無證移民勞動力，大規模驅逐恐重創灣區經濟並引發失業潮。

舊金山紀事報報導，灣區委員會（Bay Area Council）的報告顯示，灣區九縣的區域經濟嚴重依賴移民，其中無證工人是建築物維護、酒店、護理和服務業的支柱——而且他們在灣區的集中度通常比加州 其他地區更高。

據估計，灣區居住著約47.8萬名無證移民，他們的在職率或積極求職率都高於合法本地居民。他們每年為當地和加州政府貢獻超過84億美元的稅收，並在一些雇主表示本就面臨人員短缺的行業中占據了重要職位。

許多雇主告訴該報告的作者，對川普 的反移民政策和大規模驅逐行動的擔憂，已經影響到客流量和工作場所的缺勤率——如果移民突襲行動加劇，情況只會變得更糟。

截至今年年初，國土安全部報告稱已驅逐了超過67.5萬人，另有約220萬人自川普第二任期開始以來自行遣返。「我們灣區對無證工人有著非常深的依賴，」該報告的作者、灣區委員會經濟研究所副總裁賴斯（Abby Raisz）在25日的演講中說道。

大規模驅逐出境不會將空出的職位轉移到其他人身上，反而會「縮小該地區的生產能力，擾亂供應鏈，減緩經濟成長」。舊金山灣區約有73%的無證居民活躍於勞動市場，而本地居民的比例為58%。

灣區約82%的家事服務員和管家是移民，其中近40%是無證移民。超過60%的清潔工、廚師、家庭護理員、建築工人和園藝工人是無證移民。超過四分之一的廚師和清潔工是無證移民。四分之一的建築工人是無證移民；23%的兒童保育員和10%的家庭照顧員也是無證移民。

但對政府移民政策打擊的擔憂並非只影響那些沒有合法身分的人。根據新的聯邦法規，持有聯邦工作許可的尋求庇護者基本上被禁止進入卡車運輸業。報告指出，即使是那些擁有完全合法身分的人，有時也會因為擔心任何程度的關注都可能引來移民執法人員介入其身分混雜的家庭而曠工、逃避晉升或保持低調。