李爾德提案15座歷史地標建築 華埠4建物上榜

大明星戲院1925年成立，被視為是北美歷史最悠久的華人戲院，早年是華埠居民看戲、聽新聞、找同鄉的地方。(記者王子涵╱攝影)

舊金山 第三區市議員李爾德（Danny Sauter）24日向市議會提交立法提案，將區內15處建築列為歷史地標，涵蓋華埠 （Chinatown）、北灘區（North Beach）、Nob Hill等地。華埠共有4處建築上榜。

根據聲明，此次地標提名為市長羅偉（Daniel Lurie）家庭分區計畫（Family Zoning Plan）的第一階段，旨在推動住房與城市發展的同時，保護舊金山多元文化歷史，包括華裔、義大利裔及LGBTQ社群的重要場域。

他指出，第3區目前已有77處符合規畫法第10條的歷史地標，是全市最多。此次新增名單經規畫局（Planning Department）與社區多輪討論後選出，兼顧建築特色與文化意義。

華埠的四處建築躋身該名單，包括：南僑學校（Nam Kue School）、中華電話局大樓（Chinese Telephone Exchange Building）、生昌公司大樓（Sing Chong Building），以及大明星戲院（Great Star Theater）。

此次提名亦涵蓋多處知名文化地標，包括北灘區的Vesuvio Cafe、義大利體育俱樂部（Italian Athletic Club），以及多個LGBTQ歷史場地，如Finocchio′s與Mona′s Candle Light等。

此外，舊金山地標性建築泛美金字塔（Transamerica Pyramid）亦在此次名單中。

據市府說明，該批提案目前僅為地標認定的第一步，須經市議會通過後，交由歷史保存委員會審議，之後再返回市議會進行最終立法批准。若最終通過，這些建築將可享有包括稅務減免、建築法規彈性及土地使用優惠等保護與激勵措施。