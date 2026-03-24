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輔助生育技術普及 灣區試管嬰兒盛行 金山9.4%全美排第4

編譯廖宜怡／綜合報導
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舊金山和馬連縣的試管嬰兒出生率，在全美排名第四和第八。(取自Pexels)
舊金山和馬連縣的試管嬰兒出生率，在全美排名第四和第八。(取自Pexels)

一項分析顯示，舊金山透過體外人工受精方式出生的嬰兒（或稱試管嬰兒）人數比率，全美排第四。

舊金山紀事報報導，美國疾病防制中心（CDC）從出生證明中收集到的最新數據顯示，2024年在舊金山出生的嬰兒中至少有9.4%是透過輔助生育技術誕生的，全美排名僅次於新澤西州三縣。根據定義，輔助生育技術包括體外人工受精或輸卵管精卵植入（gamete intrafallopian transfer）。

根據出生證明數據，美國2024年試管嬰兒出生率最高的十個縣中，有六個位於新澤西州、兩個位於加州、一個位於麻州，而新澤西正是少數幾個強制要求私人保險承保不孕症治療費用的州之一。研究指出，強制要求醫療保險全面承保不孕症治療，能提高輔助生育技術的使用，並提高出生率。凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）發現，費用是人們考慮是否使用生育服務的首要因素。

加州另一個排名前十名的縣是馬連縣，與新澤西州柏根縣（Bergen County）並列第八。數據顯示，馬連縣與舊金山縣40歲以上高齡產婦的比率，在全美也是名列前茅。

舊金山加大生殖內分泌與不孕症科主任西德斯（Marcelle Cedars）解釋，舊金山試管嬰兒出生率之所以如此高，主要歸因於兩大因素：不孕症治療的普及與居民的經濟能力。

西德斯指出，儘管加州近期才通過強制要求保險提供不孕症治療服務，但灣區許多科技公司早已開始為雇員提供凍卵和體外受精等生育護理保險。此外，由於灣區擁有眾多生育服務診所，使得相關服務變得隨手可得。

西德斯說，灣區居民傾向在事業穩固後再生兒育女，因此擁有一個「年齡較大、經濟能力較富裕的育兒群體」。這也意味著灣區沒有生育保險的人，會比其他地區的人更可能憑一己之力負擔起相關醫療費用。

西德斯還表示，根據她的經驗，許多人通常是為了冷凍肧胎以備日後生育，才前來尋求生育護理和體外受精服務。

灣區 CDC 醫療保險

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