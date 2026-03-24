家長推動有成 下學年8年級恢復代數課

下學年起，代數1課程重返舊金山初中校園。(取自舊金山聯合學區臉書)

舊金山 聯合學區 (San Francisco Unified School District)2014年自所有公立初中和K-8學校取消代數1(Algebra 1)課程以來，家長們持續推動恢復這門課程。

「舊金山標準」報導，從下學年度開始，所有八年級學生將可再次選修這門數學課。但是，先前經過兩年試行，關於代數1課程的具體授課方式，學區內外仍有爭議。

學區日前電郵給家長，告知其提案的最後修改。提案將於24日舉行教育委員會會議提交表決。學區計畫在21間初中和K-8學校中的19間學校，開設代數1課程，作為一門額外的選修課。所有學生都將自動註冊「Math 8」課程。部分學生若符合學業要求，也可選修代數1。

先前，學區建議想要修讀代數1的學生必須同時註冊「Math 8」與代數1兩門課程，代表他們需要放棄一門選修課，例如藝術或音樂。在新方案中，符合條件學生在與輔導員會面並獲得家長書面同意後，可以選擇不修讀數學8，只修讀代數1作為他們唯一的數學課程。

不符合學術要求的學生，也可選擇修讀代數1。但這些學生不能不選修數學8，必須占用一個選修課名額。若學生在秋季和冬季的STAR評估達到一定分數標準，則符合修讀代數1課程的資格。

部分倡導增加代數1課程普及度的人士，希望這種加速模式能獲得更廣泛推廣。 然而，部分教師擔心，若僅為部分學生提供加速課程，可能會重現舊金山聯合學區十年前曾試圖廢除將數學程度分為高階與低階兩個方向的教育體系。

舊金山聯合學區於2014年取消初中階段的代數1課程，以減少學業分班、即把學生按數學水平分入高低不同的班級。此舉旨在解決族裔在學業成績的差異，但卻未能達到實際效果。研究發現，其並未顯著減少不平等現象。相反，導致學區高中AP數學課程選修人數減少15%。

批評者指責這項政策阻礙優秀學生的成長，並迫使有經濟能力的家庭、選擇可更早開設代數1課程的學校。過去十年，家長多次敦促校方恢復代數1課程，甚至起訴學區要求恢復課程。

2024年2月，校董會以6：1的投票結果、決定恢復八年級學生的代數1課程，並在10所學校啟動一項為期兩年的試點計畫。此計畫目標是在2026-2027學年之前，找到在所有初中和幼兒園至八年級學校開設代數1課程的最佳方案，促使舊金山聯合學區與灣區大多數學區保持一致。

若24日會議批准，政策變更將於2026-2027學年生效，屆時，舊金山聯合學區所有初中和幼兒園至八年級學校都將恢復代數1課程。

不過，一些關鍵問題仍存在，例如，各校如何確認學生的選課資格？學生如何平衡數學和選修課？新系統能否在擴大教育機會的同時，避免造成教育不平等現象？