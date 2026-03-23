春假周末人潮回流 為金山市中心注入復甦動能

春假周末人潮回流，舊金山市中心再現活力。（記者李怡╱攝影）

隨著春假周末到來，舊金山 市中心人潮明顯回流，從聯合廣場到Powell Street纜車線沿線，街頭遊客絡繹不絕，久違的熱鬧景象再度出現，為市區經濟注入一股復甦動能。

記者走訪發現，纜車站前排隊人龍綿延，不少外地遊客專程體驗這個舊金山地標交通工具。車廂內外擠滿乘客，邊拍照邊欣賞市景，成為街頭一道流動風景。沿街商店、咖啡館與紀念品店亦湧入人潮，帶動周邊消費回溫。

在聯合廣場及周邊商圈，行人穿梭頻繁，過街人潮一波接一波。商場門口與街角聚集大量遊客與市民，不少人手持購物袋或飲品，顯示消費意願提升。警方與交通人員也在主要路口維持秩序，確保車流與人流順暢。

位於Geary街與Market街一帶，午後時段更出現高密度人流，棕櫚樹下聚集遊客拍照、休憩，整體氛圍輕鬆熱絡。有商家表示，與年初相比，近期周末客流明顯增加，尤其以家庭旅客與年輕族群為主，帶動餐飲與零售業績同步成長。

一名來自洛杉磯的遊客Mark則說，這是他疫情後第一次回到舊金山，「纜車、街景都還是很有魅力，人多反而更有旅行的感覺。」他認為，市中心的人氣回升，對整體旅遊體驗是正面訊號。

也有商家感受到實質變化。市中心聯合廣場(Union Square)附近一間咖啡店店員表示，近兩周周末營業額比平日高出近三成，「特別是中午到下午這段時間，幾乎沒有空檔。」他認為，如果人流能持續維持，對小商戶而言將是重要的復甦契機。

分析指出，隨著天氣轉暖、旅遊旺季啟動，加上國內外旅客逐步回流，市中心人潮回升已成趨勢。多項文化活動與節慶也進一步吸引人流，提升城市活力。

市府相關人士表示，未來將持續透過活動策劃與公共空間改善，吸引更多人回到市中心，帶動商業復甦與城市形象重建。業界亦期待，這波春季人潮能延續至暑期旅遊旺季，為舊金山經濟帶來更穩定的回暖動能。

春假周末人潮回流，舊金山市中心再現活力。（記者李怡╱攝影）

春假周末人潮回流，舊金山市中心再現活力。（記者李怡/攝影）