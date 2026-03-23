輝達大會盛況 凸顯聖荷西會展業艱難復甦現狀

對聖荷西而言，會議和會展在經濟中扮演著至關重要的角色；圖為今年Nvidia GTC大會上展示的機器人。(路透)

上周湧入聖荷西 市中心的數萬名與會者，與往日白天的空曠景象形成鮮明對比，也凸顯了這座城市賴以生存的會議和會展業復甦緩慢的現狀。

聖荷西信使報(Mercury News)報導， Nvidia（輝達，又名英偉達）日前表示，其年度人工智慧盛會NVIDIA GTC的註冊人數達3萬人，比去年增加了5000人。人行道、餐廳、旅館和咖啡館擠滿了戴著五天活動專屬綠色胸牌的科技業從業人員。

「輝達大會是聖荷西市中心發生的最棒的事情，」Original Joe's餐廳共同所有人羅卡(Matt Rocca)說。這家餐廳距離舉辦大會的聖荷西會議中心僅幾步之遙。

「自從新冠疫情爆發以來，這座城市已經沉寂了六年，」羅卡說，「現在我們有了活動，我們很喜歡。」

不過，羅卡補充道，聖荷西市中心的會展業務「尚未恢復正常」。

聖荷西市旅遊局的聖荷西團隊（Team San Jose）和輝達公司沒有提供這次會議的經濟影響數據。雖然自2021-2022財年以來，聖荷西會議中心及其毗鄰的東廳舉辦的活動數量一直在攀升，從去年的38場增加到58場，但輝達此次會議的火爆人氣掩蓋了當地經濟復甦的艱難現狀，距離恢復到疫情前的水平還有很長的路要走。

灣區委員會經濟研究所執行董事貝利薩里奧(Jeff Bellisario)表示，自疫情爆發以來，全美範圍內的會議和會展出席人數仍然下降了5%到10%。他指出，聖荷西復甦速度遠低於其他城市的原因，在於科技業的緊縮政策，以及該市相對較高的酒店價格和分散的住宿選擇，這使得聖荷西在與沙加緬度和佛萊斯諾等其他中等規模城市競爭時處於劣勢。

據「聖荷西團隊」稱，自2021-22財年以來，聖荷西會議中心及其毗鄰的南廳的會議和展覽參與人數一直在緩慢增長，最近一個財年的參與人數僅略高於疫情爆發前2018-19財年的一半。

會議中心和南廳的活動數量一直在增加，從2021-22年度的38場增加到去年的58場。但貝利薩里奧表示，普遍存在的經濟不確定性可能會為該市的會展業復甦潑冷水。「我認為這不會反映在會議預訂量上，但會反映在參加人數上。」

聖荷西團隊執行長拉福瓊（John LaFortune）表示，自疫情爆發以來，會展行業發生了變化，出現了線上「虛擬參會」模式，甚至整個活動都轉為線上舉辦。

貝利薩里奧表示，對聖荷西而言，會議和會展在經濟中扮演著至關重要的角色。「在聖荷西，由於市中心不像舊金山甚至屋崙那樣擁有大量的就業機會和經濟吸引力，會展業務對市中心及其周邊餐廳、酒店和整體旅遊業都至關重要。」

貝利薩里奧表示，科技業的變革是聖荷西會展業務復甦的主要障礙。「科技業出現了一種新的模式，更加重視獲利，而不再像過去那樣一味追求高投入高回報。」這種變化導致了裁員和差旅預算縮減，兩者都抑制了聖荷西會展業務的復甦。