我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗報復預告驚現危險關鍵字 美智庫：恐影響中東1億人

好萊塢女星瘋「獵奇美容」 貝嫂鳥糞敷臉、黛咪摩爾愛用水蛭唾液

遭勒索軟體劫持 佛斯特市進入緊急狀態

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
風景如畫的佛斯特，市政府的電腦系統被勒索軟體劫持。(谷歌地圖)
風景如畫的佛斯特，市政府的電腦系統被勒索軟體劫持。(谷歌地圖)

舊金山半島上的佛斯特市（Foster City），市政府的電腦系統被勒索軟體（ransomware）劫持，市政府正在進行 宣布進入緊急狀態的程序，並呼籲市民與包商更改密碼。

舊金山紀事報報導，市政府資訊科技部門的工作人員於3月19日清晨發現了勒索軟體。目前除了緊急服務外，所有公共服務項目均已停擺。市政府稱，目前正在進行調查以確定網路攻擊（cyberattack）影響到的範圍，但目前可獲得的資訊有限。

佛斯特市經理辦公室正在申請宣布進入緊急狀態，以便從外部機構獲得財政等方面的援助。官員表示雖然911等緊急服務正常運行且未受影響，但依賴城市電腦網路的資訊和服務停擺。市政廳20日仍然對公眾開放，但提供的服務「有限」。

「作為預防措施，我們已將大部分電腦系統離線，」市政府官員表示。「我們正在與獨立的網路安全專家合作，協助進行調查和補救工作。」通常情況下，勒索軟體攻擊的受害者電腦系統會被癱瘓，直到支付一定金額的贖金。

官員表示，攻擊期間駭客有可能取得了公共訊息，但目前尚不清楚有多少私人資訊被查看或複製。

「出於謹慎考慮，我們鼓勵所有與佛斯特市的市政府有過業務往來的人更改個人密碼，並採取措施保護個人數據，」市政府表示。「公眾安全是我們的首要任務，因此我們鼓勵社區成員採取預防措施，以最大程度地保障個人資訊的安全，」市政經理（city manager）查特溫（Stefan Chatwin）表示。「佛斯特市工作人員在外部網路安全專家的協助下，正努力恢復市政系統的完整性，並確保不會再有其他安全問題影響我們為社區提供的服務。」

舊金山

上一則

舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

下一則

中華聯誼會創會一甲子 藝文悠揚慶交接

延伸閱讀

勞工領袖查維斯爆生前多起性侵 全美急拆雕像改路牌

勞工領袖查維斯爆生前多起性侵 全美急拆雕像改路牌
是否增稅減輕財政壓力？庫比蒂諾調查民意 邀居民投票

是否增稅減輕財政壓力？庫比蒂諾調查民意 邀居民投票
華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

華埠老店火災 樓上住戶撤離 中華會館送暖

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬

志工涉性侵失智婦 家屬提告長者機構 求償2500萬
涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07

超人氣

更多 >
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場