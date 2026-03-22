遭勒索軟體劫持 佛斯特市進入緊急狀態

風景如畫的佛斯特，市政府的電腦系統被勒索軟體劫持。(谷歌地圖)

舊金山 半島上的佛斯特市（Foster City），市政府的電腦系統被勒索軟體（ransomware）劫持，市政府正在進行 宣布進入緊急狀態的程序，並呼籲市民與包商更改密碼。

舊金山紀事報報導，市政府資訊科技部門的工作人員於3月19日清晨發現了勒索軟體。目前除了緊急服務外，所有公共服務項目均已停擺。市政府稱，目前正在進行調查以確定網路攻擊（cyberattack）影響到的範圍，但目前可獲得的資訊有限。

佛斯特市經理辦公室正在申請宣布進入緊急狀態，以便從外部機構獲得財政等方面的援助。官員表示雖然911等緊急服務正常運行且未受影響，但依賴城市電腦網路的資訊和服務停擺。市政廳20日仍然對公眾開放，但提供的服務「有限」。

「作為預防措施，我們已將大部分電腦系統離線，」市政府官員表示。「我們正在與獨立的網路安全專家合作，協助進行調查和補救工作。」通常情況下，勒索軟體攻擊的受害者電腦系統會被癱瘓，直到支付一定金額的贖金。

官員表示，攻擊期間駭客有可能取得了公共訊息，但目前尚不清楚有多少私人資訊被查看或複製。

「出於謹慎考慮，我們鼓勵所有與佛斯特市的市政府有過業務往來的人更改個人密碼，並採取措施保護個人數據，」市政府表示。「公眾安全是我們的首要任務，因此我們鼓勵社區成員採取預防措施，以最大程度地保障個人資訊的安全，」市政經理（city manager）查特溫（Stefan Chatwin）表示。「佛斯特市工作人員在外部網路安全專家的協助下，正努力恢復市政系統的完整性，並確保不會再有其他安全問題影響我們為社區提供的服務。」