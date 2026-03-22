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AI威脅學生就業 也衝擊加大投資組合

編譯廖宜怡／綜合報導
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加大投資長表示，加大系統和學生正面臨人工智慧可能帶來的風險。(美聯社)
加大投資長表示，加大系統和學生正面臨人工智慧可能帶來的風險。(美聯社)

加大（UC）高層本周表示，加大正面臨該系統有史以來最大難題：該如何應對人工智慧(AI)對學生就業前景造成的不確定性，以及對該系統高達2140億美元投資組合帶來的風險。

舊金山紀事報報導，加大投資長巴切爾（Jagdeep Singh Bachher）在舊金山舉行的加大理事會會議上表示，在過去60天裡，其團隊突然快速意識到，AI實際上是一種風險。

巴切爾說：「我們必須弄清楚：加大30萬名學子每個人的未來會是怎樣？根據我的拙見，這或許是加大有史以來所面對的最大課題。更嚴重的是，我們沒有六年的時間去琢磨，必須盡快釐清，因為事態發展速度之快，已讓我們一再感到震驚。」

巴切爾補充說，他的女兒正準備上大學，但她未來的工作可能位於一家「現在甚至還不存在」的公司。

當被問到加大是否過度投資AI領域時，巴切爾表示，即便AI存在泡沫化的風險，加大也絕不能錯過參與AI的成長。巴切爾說，現今的AI熱潮有如當年亞馬遜的崛起，亞馬遜曾經歷數年虧損，最終才成長為一家占據主導地位的且獲利豐厚的大企業。

巴切爾於12年前加入加大，接手了一支由50人組成的團隊，負責管理約800億美元資產。如今，他的團隊管理的資產已大幅增至2140億美元。他預測，其團隊所需人力在未來十年內可能減少至35人。

巴切爾說：「過去要進行數周、甚至數月的工作，如今只需將一盒資料載入Claude或OpenAI，就可以在短短幾分鐘或幾小時內完成。」

巴切爾坦言，對於AI未來可能造成的影響，他目前並無確切答案。但他重申，加大系統必須正視可能出現的負面問題，並從這個角度來培養學生做好應對準備。

他指出，即使可能面對AI帶來的衝擊，學生們仍應掌握一項重要的技能：金融素養。為此，加大正透過其投資學院（UC Investment Academy）開設的免費課程，積極向學生推廣這項技能。

巴切爾說，AI代理人無法為你完成的一件事是「給你一筆你可以存入自己銀行帳戶的錢」。

舊金山 人工智慧 亞馬遜

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