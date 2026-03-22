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公私合作典範 谷歌修復矽谷百年機庫

編譯組／綜合報導
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Google已完成對莫菲特聯邦機場(Moffett Federal Airfield)1號機庫的重大修復和再利用工程，此為1號機庫地圖上的模樣。(翻攝自Google Map)
Google已完成對莫菲特聯邦機場(Moffett Federal Airfield)1號機庫的重大修復和再利用工程，此為1號機庫地圖上的模樣。(翻攝自Google Map)

據「信使報」（Mercury News）報導，谷歌（Google）已完成對莫菲特聯邦機場（Moffett Federal Airfield）1號機庫（Hangar One）的重大修復和再利用工程，該項目有望將這一地標性建築轉變為未來的創新與技術樞紐。

谷歌旗下Planetary Ventures部門完成的「1號機庫」項目，既是矽谷的成功典範，也是政府官員的勝利，例如前南灣地區眾議員艾許（Anna Eshoo），她曾領導一項歷時數年的努力，先是將機庫從推土機的威脅中拯救出來，隨後又將其修復至符合現代標準的水平。

上周五（13日），谷歌在寬敞的1號機庫內接待了眾多政要，包括來自山景城、桑尼維爾和聖塔克拉拉縣議會的官員共同慶祝這一蛻變。活動期間，艾許及多位出席官員表示，該項目是公私合作成功的典範，凝聚了眾多人的心血，表示，谷歌通過「1號機庫」項目正積極履行著作為灣區社區好鄰居的責任。

2015年，谷歌與美國宇航局（NASA）簽訂了一份為期60年的租賃協議，接管了該場地。該機庫長1133英尺、寬308英尺、高200英尺。官員們表示，若將舊金山（San Francisco）的Salesforce大廈倒置，整棟建築都能容納於此。

這項工程耗費了100萬工時。作為工程艱巨性的例證，工人們必須先清除鋼結構上的含鉛塗料和多氯聯苯，施工隊才能安裝建築的新外立面。

商業地產公司世邦魏理仕（CBRE）擔任谷歌「1號機庫」項目的項目經理，麥卡錫建築公司（McCarthy Builders）是總承包商，HDR負責設計工作，KPFF擔任結構工程師，Historic Resources Group則提供歷史諮詢服務。

儘管尚未披露具體細節，但據某些概念方案顯示，谷歌可能會在機庫內設立辦公場所。

1號機庫的修復既保留了歷史，這座建築也能成為未來尖端技術的發射台。

「1號機庫可以成為創新的跳板，」位於山景城的美國宇航局艾姆斯研究中心（NASA Ames Research Center）主任杜龍蓀（Eugene Tu）向本媒體表示：「谷歌、柏克萊加大（UC Berkeley）以及初創企業都可以參與其中。」

由柏克萊加大主導的「柏克萊太空中心」項目，有望在1號機庫旁占地36英畝的場地內拔地而起。

柏克萊 NASA 谷歌

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