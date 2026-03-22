DoorDash新付費任務 外送員變AI訓練員

DoorDash的新付費任務讓送餐員變身AI訓練師。(美聯社)

據「信使報」（Mercury News）報導，DoorDash公司正在某些市場向送餐員支付報酬，讓他們提交視頻片段並完成其他數字任務，以幫助改進人工智慧（AI）和機器人模型。隨著AI熱潮的興起，其競爭對手已為零工（gig workers）找到了創新的新用途。

為此，這家配送公司推出了一款名為「Tasks」的新應用，其中列出了各類付費任務，例如錄製一段即興的西班牙語對話，或拍攝自己完成各種家務的視頻，如裝載洗碗機、手洗碗碟或疊衣服。

DoorDash的一位發言人稱，員工提交的原始音頻和視頻素材將用於評估公司內部的AI模型，以及零售、保險、酒店和科技行業合作夥伴所使用的模型。

DoorDash正利用其在美國擁有800萬人的承包商隊伍，以滿足那些需要訓練專業AI模型的公司對獨特數據集的巨大需求。過去一年中，優步（Uber）和Instacart也採取了類似舉措，效仿Scale AI Inc.等初創企業，利用遠程工作者網絡來創建新數據或驗證AI輸出結果。

DoorDash常規配送應用上還將新增數字任務。根據19日發布的一篇公司博客文章，這些任務可能包括拍攝食物照片以充實餐廳的數字菜單、拍攝酒店入口以標注下客地點，或掃描超市貨架進行庫存核查。DoorDash近期與Alphabet旗下Waymo合作推出的試點項目，即司機通過關閉自動駕駛計程車車門獲得報酬，也是這批新付費任務的一部分。

DoorDash目前僅向美國部分市場的活躍配送員開放這些新任務，避開了加州、紐約市 、西雅圖 和科羅拉多州等監管嚴格的地區。該公司表示，計畫隨著時間的推移擴展更多任務類型並覆蓋更多國家。

以付費視頻提交任務為例，洗碗任務的說明要求操作者使用隨身攝像頭向下拍攝雙手，展示至少清洗並沖洗五隻餐具的過程，並且每隻幹淨的餐具在畫麵中保持靜止數秒。這些視頻素材對機器人公司提昇類人機器人的物體識別能力具有重要價值。

這些公告也與DoorDash的計畫相呼應，即加大對增長領域的投資，包括生鮮及零售配送、圍繞AI聊天機器人和自動配送的新產品，以及內部平台的更新。

「這些正是我們十多年來一直在解決的現實世界難題，我們意識到，曾助力我們的這些能力也能幫助其他企業，」DoorDash Tasks總經理比蒂（Ethan Beatty）在一份聲明中表示：「Tasks的目標是幫助更多企業了解一線情況，並獲取新的洞察。」