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ACoM：川普「僑民政治」 影響美國外交與國內論述

記者李怡／舊金山報導
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ACoM：川普時代僑民政治升溫，影響美國外交與國內論述。（記者李怡/翻攝）
ACoM：川普時代僑民政治升溫，影響美國外交與國內論述。（記者李怡/翻攝）

全球局勢動盪與美國政治高度分化背景下，僑民群體正日益成為影響政策的重要力量。美國社群媒體協會（ACoM）20日舉辦線上簡報會，邀請多位學者與評論人士，探討古巴裔、委內瑞拉裔、伊朗裔及華裔等僑民群體，如何在川普時代影響美國外交政策與公共論述，並分析其內部矛盾與分歧。

主辦方指出，當前僑民已不再只是「投票族群」，而是具有明確政治立場與影響力的行動者。他們一方面關注原籍國的政治變化，另一方面也積極參與美國國內議題，尤其在制裁、民主、人權及地緣政治衝突等議題上發聲，逐漸成為華盛頓政策辯論中不可忽視的力量。

佛羅里達國際大學政治學教授加馬拉（Eduardo Gamarra）以古巴裔與委內瑞拉裔為例指出，僑民政治呈現出明顯的「立場矛盾」。他表示，古巴裔美國人在社會福利、醫療保險等議題上，傾向支持較進步政策，但在選舉中卻高度支持川普與共和黨，形成政策偏好與投票行為之間的落差。他分析，這種現象可追溯至冷戰時期與「豬灣事件」，使古巴裔長期對民主黨抱持不信任，進而與共和黨建立穩固連結。

隨著川普政府推動更嚴格的移民政策，這一族群內部也開始出現動搖。加馬拉指出，近年來抵達美國的大量古巴新移民，面臨遣返與政策收緊，使部分原本支持川普的選民產生疑慮，特別是當其親屬受到影響時，政治立場出現轉變。

在委內瑞拉裔社群方面，情況同樣複雜。加馬拉指出，早期委內瑞拉移民多支持民主黨，但自2016年起，隨著川普承諾對馬杜羅政權施加「最大壓力」，大量選民轉向支持共和黨。不過，隨著臨時保護身分（TPS）與人道假釋政策的不確定性增加，許多家庭開始重新評估政治選擇。調查顯示，在曾投票支持川普的委內瑞拉裔選民中，有相當比例因親屬移民身分受影響，而不再支持其政策。

專家指出，僑民政治的另一大特點，是族群內部的分裂與世代差異。新移民與已取得公民身分者，在政策需求與政治立場上往往存在明顯差異。例如，新移民更關注居留與庇護政策，而資深移民則可能基於意識形態或對原籍國政權的立場，支持更強硬的外交政策。

明尼蘇達大學人類學榮休教授比曼（William O. Beeman）則補充，伊朗裔社群的政治動態亦深受歷史影響，尤其是1979年伊朗革命後形成的流亡社群，使該族群在對美國對伊政策、制裁與民主議題上，呈現多元且分歧的觀點。

與會者普遍認為，在全球緊張局勢升高與美國政治極化的情況下，僑民群體的角色將持續擴大。不僅影響選舉結果，也將在外交政策、公共輿論及族裔關係中扮演關鍵角色。然而，其內部的矛盾與分歧，也使政策走向更加複雜，成為當前美國政治的一大變數。

會議最後指出，理解僑民政治，不僅有助於掌握美國政策脈動，也有助於觀察全球政治如何在移民社會中產生連鎖效應。

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