CBS裁員並關百年廣播服務 恐影響金山KCBS新聞播報

CBS裁員並關閉百年廣播服務，恐影響舊金山KCBS新聞播報。（記者李怡/翻攝）

美國媒體產業持續面臨轉型壓力，CBS News本月20日宣布新一輪裁員，並計畫於5月22日關閉旗下已有百年歷史的CBS News Radio服務，此舉可能影響舊金山 KCBS All News 740 AM及106.9 FM所播出的全國新聞更新，引發業界關注。

根據CBS News公布的消息，此次裁員規模約為整體人力的6%，涉及約60名員工。同時，CBS將終止其音頻新聞網絡服務。該網絡長期提供整點全國新聞簡報，服務全美約700家電台，其中包括舊金山灣區的重要新聞頻道KCBS。

儘管KCBS隸屬於Audacy公司，並非CBS News直接擁有，但其部分節目內容依賴CBS News Radio提供的全國新聞。消息人士指出，KCBS目前仍在等待進一步指示，以了解未來全國新聞來源與播報方式是否需要調整。由於涉及內部決策，該人士要求匿名。

CBS News總裁Tom Cibrowski與總編輯在致員工的備忘錄中表示，新聞產業正經歷劇烈變化，公司必須隨之調整策略，以應對數位轉型與市場壓力。外界普遍認為，隨著傳統廣播收聽率下降、串流與數位平台崛起，媒體機構正加速重組資源，集中發展更具成長性的內容形式。

對舊金山而言，KCBS長期以來提供全天候新聞播報，是不少通勤族獲取即時資訊的重要來源。若CBS News Radio停運，未來整點全國新聞內容是否改由其他來源取代，或由本地團隊自行製作，仍有待觀察。

分析人士指出，此次調整不僅是CBS的單一決策，更反映整體新聞產業的結構性轉變。在數位化浪潮下，傳統廣播如何維持影響力與營收模式，將成為包括灣區媒體在內的業者共同面對的挑戰。