陽光女子合唱團北美上映 鍾欣凌：最體力活的一部電影

演員鍾欣凌飾演女子監獄裡的「王姐」，接受本報專訪，希望把正向力量帶給大家。(取自電影官網)

台灣話題電影「陽光女子合唱團（Sunshine Women's Choir）」3月13日正式在北美上映。這部由林孝謙執導的作品，由翁倩玉、陳意涵、孫淑媚、鍾欣凌、安心亞等演員演出，去年底在台灣上映後票房一路攀升，累積已突破2300萬美元（新台幣7.4億元），不僅刷新國片紀錄，也挺進台灣影史票房前十，並入選義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元，熱度從本土一路延燒到海外。除了先前登上澳洲、紐西蘭院線，現在美國、加拿大的觀眾也能看到。

電影講述一群因不同原因身陷監獄的女性，在命運低谷中因合唱而重新建立連結、彼此扶持、找回希望的故事。以女性群像為主軸，包裹了親情、創傷、救贖與重生等情感層次，也因笑中帶淚、溫暖中帶有力量的敘事節奏，無數觀眾分享「一定要帶大包的衛生紙進戲院」，成為少見兼具票房爆發力與情感共鳴的台灣本土商業電影。

台灣電影「陽光女子合唱團」，3月13日北美上映。(取自電影官網)

片中飾演「王姐」的鍾欣凌接受世界日報專訪時直言，這真是她從影以來「最體力活的一部電影」。她笑說，過去雖然演過不少角色，但「陽光女子合唱團」對她來說特別需要「尺度和恥度」。

由於不是唱跳歌手出生，在體力的尺度上常常練的腰痠背痛；而要在眾人面前大跳舞蹈動作外加拋媚眼，也讓她直呼真的要臉皮夠厚才行！本片主打的合唱部分也是一大考驗，她回憶說：「一個人唱都沒問題，但只要一加入合唱，就會不由自主的被主Key拉走，只好私下拜託同部音準的人唱大聲一點。」可以說是體力和歌藝兼具的一次角色挑戰。

翁倩玉在暌違47年後再次主演台灣電影，賺人熱淚。(取自電影官網)

「陽光女子合唱團」的另一大吸引力，則是來自跨世代的卡司陣容。久違的翁倩玉暌違47年後再次主演台灣電影，她所飾演的玉英奶奶，更賺走了不少觀眾的眼淚。對許多北美中生代以上華人觀眾來說，翁倩玉不只是熟悉的名字，更代表著一個跨越台灣、日本與華語流行文化記憶的時代符號。孫淑媚也讓許多熟悉台語歌壇與本土文化的觀眾感到格外親切，不只歌聲動人，更使電影格外有「台灣味」。

鍾欣凌在專訪中談到，拍攝令她最印象深刻的地方，就是實際在監獄裡取景的部分，除了不能帶手機外，就連每次進去要攜帶的東西，從喉糖到一支筆，都需要事先登記報備。當所有演員換上受刑人的衣服，開啟前方一道門並清點人數，關閉後再開啟另一道門，就這樣一連大概五、六道的重重檢查和防備，那種身處囹圄無助與孤獨的感受，是她至今都還記憶猶新的畫面。

「陽光女子合唱團」是關於每個角色「重新出發」的故事，而對很多旅外的華人來說，可能也曾經或正在經歷人生重新出發的某個階段，渴望被理解、被接住。

鍾欣凌想對北加州的華人說：「任何改變都一定會辛苦，但同時也會是一個美好的開始，不論在什麼地方只要目標夠堅定、活在當下，就有機會開出不一樣的花朵，看到人生另一片風景和天空。」隨著電影在北美上映，希望能帶給觀眾更多溫暖與力量，陪伴每一個正在異鄉努力生活的人，走過低谷，迎向屬於自己的新起點。