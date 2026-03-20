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聖塔克拉拉市「Villa Bella」公寓建成兩年崩塌 居民被迫撤離

編譯組／綜合報導
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「Villa Bella」的公寓住宅區建成還不到兩年，一個月前居民卻因建築問題被緊急疏散（Google Maps）
「Villa Bella」的公寓住宅區建成還不到兩年，一個月前居民卻因建築問題被緊急疏散（Google Maps）

舊金山標準（San Francisco Standard）報導，聖塔克拉拉市位於El Camino Real大道1850號名為「Villa Bella」的公寓住宅區建成還不到兩年，一個月前居民卻因建築問題被緊急疏散，目前約130名「Villa Bella」居民仍無家可歸，其中許多人剛搬進新家不久。

該樓的公寓曾迅速售罄，部分單價甚至超過100萬美元；如今，這座擁有56套單元的住宅區（開發商的首個住房項目）的開發商正面臨社區居民的憤怒。

總部位於桑尼維爾的開發商Legend USA於2024年建成了這座純白的地中海風格公寓樓。該樓毗鄰高速公路，宣傳材料曾大力推介其配套設施，並強調前往矽谷部分最大雇主、南灣非官方韓國以及聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）的通勤便利。

但待住戶搬入時，關於完美社區的承諾很快便開始破滅。自行車房和社區會所等公共區域仍未完工。暴雨過後，露台欄杆和大門開始生鏽。更令人擔憂的是，滲水已蔓延至支撐上方住宅的地面層停車場。

由於公寓樓是新建的，因此享有開發商的保修服務。Villa Bella業主協會的成員多次向Legend USA公司反映問題，但他們的訴求數月未獲回應。在某些情況下，開發商代表甚至對他們的擔憂置之不理，或否認存在任何問題。

2月28日當晚，多名居民聽到小區內傳來一聲巨響後撥打了911。聖塔克拉拉消防局疏散了當時在小區內的約60人以及周邊的10戶居民。

數周過去，居民們仍不知何時才能返家。聖塔克拉拉市一名發言人表示，開發商仍在向承包商徵集報價。截至周三（18日），Legend USA尚未向市政府提交任何維修工程許可申請。

關於Legend USA的公開信息寥寥無幾。房地產界消息人士稱，該公司是一家小型家族辦公室，十多年來一直為住房項目募集投資。

Villa Bella是該公司的首個住宅開發項目。Legend USA公司正在山景城（Mountain View）規畫一個20套聯排別墅項目，該項目已於9月獲得市議會批准。

住房建築專家認為此類事故往往是可以預防的，絕大多數問題都源於試圖削減成本或規避規範操作。

其他住宅開發商在得知該項目後，私下批評Legend USA在其首個項目中使用自家建築公司，而非聘請信譽良好的第三方建築商；後者或許在應對突發挑戰方面經驗更為豐富。

截至發稿本報未獲Legend USA回應。

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