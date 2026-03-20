史丹福大學和舊金山加大研究：疫情初期加州估漏報1.1萬死亡數

史丹福大學和舊金山加大研究發現，加州在新冠疫情初期估計漏報1萬1000例死亡病例。(本報檔案照片)

疫情初期，由於救護車在灣區醫院外閒置、新冠病毒檢測稀缺，有成千上萬的新冠肺炎 死亡病例從未被官方統計。然而，一項新研究則為這個死亡病例數據缺口定數。

舊金山 紀事報(San Francisco)報導，根據包括史丹福大學流行病學家姜馬修(Mathew Kiang，音譯)與舊金山加大醫生比賓斯-多明戈(Kirsten Bibbins-Domingo)等研究人員估計，2020年和2021年美國可能有超過15萬例新冠肺炎死亡病例未被識別，這些死亡病例從未在死亡證明上被確認為新冠病毒證明的死亡。

這項研究18日刊登在「科學進展」(Science Advances)期刊，指出2020-2021年期間、新冠實際死亡人數為99萬5787人，遠高於官方記錄84萬251人。

約相當於每五例被官方統計的死亡病例中，就有一例被漏報。

加州 估計有1萬1613例可能未被識別的新冠死亡病例，是全美死亡人數最高的州之一，僅次於德州及紐約。

許多死亡病例發生在醫療系統無法觸及的地方。研究人員估計，有超過11萬1000例死亡病例發生在家中，當時家庭檢測並不普及，染疫初期通常無法進行檢測。

在加州，檢測有限且被長期延誤，許多家庭從未接受診療。相反，死亡證明上通常列出的是心臟病、糖尿病或失智，這些疾病都可能因新冠病毒感染而加重或引發、而不是新冠病毒本身。

漏報的病例分布並不平均，未被識別的死亡病例，更有可能發生在死亡證明上被列為西班牙裔、黑人、亞裔、美洲印第安人和阿拉斯加原住民的族群，以及教育程度較低與低收入群體。研究在縣層級發現這些模式，但未確認特定城市。

姜馬修在「科學美國人」期刊評論表示，發現漏報並非偶然。研究發現，受疫情影響最嚴重的地區，也是新冠肺炎死亡病例未被發現最多的地區。

加州官員即時觀察到部分情況，包括在第一線必要工作群體的疫情爆發，以及較貧窮社區有更高死亡率，儘管官方公布的數字、滯後於醫院與家庭情況。

不過，研究作者警示，他們的模型無法完全證明、每個漏報病例皆為新冠肺炎。但研究結果表明，官方統計的死亡人數，可能低估疫情的真正規模。