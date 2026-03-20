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「尤里卡金磚」現身 4400元可買0.06%

編譯林思牧╱綜合報導
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百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)
百年難得一件的寶物尤里卡金磚（Eureka Bar）。(稀有錢幣、沉船寶藏公司Finest Known提供)

19世紀中葉淘金熱時期在舊金山鍛造出的64磅重金磚，後來在一次船難中成為滄海遺珠。誰知它如今又上市求售，但買家卻不能抱著它睡覺。

舊金山紀事報報導，這是一個關於沉船和尋寶人的故事。40年前一位尋寶者從大西洋海底撈出了尤里卡金磚（Eureka Bar），卻因拒絕透露藏在哪裡而啷噹入獄。這跟中文諺語「匹夫無罪、懷璧其罪」有異曲同工之妙。

這塊金磚之前曾售出，如今再次出現在市場上。這一次，「任何擁有4400美元的人都可以擁有這根世界上最有價值的金條的一部分，這是加州淘金熱時期最具代表性、也是最大的金條，」位於蒂伯龍（Tiburon）的錢幣經銷商卡根（Don Kagin）說道。

他首次使用區塊鏈技術以分割的方式出售這件寶物，也就是類似加密貨幣（如比特幣）的擁有方式。尤里卡金磚上次售出是在2002年，買家是私人收藏家。目前它的保險額為1000萬美元。卡根表示，這條金磚的最新售價為650萬美元，但現在買家有機會只以4400美元的價格擁有這批沉船寶藏的一部分、或者至少是其中的0.06%。一次性購買10股可享折扣。

如果熔化，這塊黃金的價值將比現在少約200萬美元。但卡根強調，買家付費是為了成為尤里卡金磚悠久歷史的一部分，他表示，這「實際上比泰坦尼克號的故事更精采」。

這塊金磚於1857年在舊金山鍛造，並刻有當時的價值：1萬7433.57美元。同年稍晚，它被裝載於開往紐約的蒸汽船「中美洲號」（SS Central America）。這艘船在南卡羅萊納州海岸附近遭遇颶風沉沒，船上578名乘客中有400多人喪生，船上3萬磅黃金也隨之沉入海底。

1988年一位名叫湯普森（Tommy Thompson）的科研人員轉行尋寶人，發現了沉睡在海底130多年的尤里卡金磚。從這艘被稱為「金之船」（Ship of Gold）遺骸附近打撈出的金幣、金塊和金條總價值超過1億美元。

隨後湯普森的投資者提出訴訟，聲稱他們沒有收到他出售部分寶藏的任何回報。他逃往佛州以化名生活了兩年多。在當局找到他之後，湯普森聲稱不知道其餘寶藏中缺少的500枚金幣的下落。

2012年，湯普森缺席了一場關於金幣下落的庭審，因此被判藐視法庭罪。由於拒絕透露秘密，他被判入獄10年。卡根表示，此次出售的時機純屬巧合，但他並未排除現年73歲的湯普森購買尤里卡金磚股分的可能性。

卡根還表示，這塊金磚對於那些對涉足加密貨幣持謹慎態度的人來說，是一個不錯的入門選擇。

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