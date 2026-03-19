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舊金山行人死亡交通事故比率 占全美最高

編譯林思牧╱綜合報導
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過去十年間，金山在實現「零願景」的目標上毫無進展。示意圖。(pexels.com)
過去十年間，金山在實現「零願景」的目標上毫無進展。示意圖。(pexels.com)

新發布的數據令人震驚，舊金山行人死亡事故占其致命交通事故的比率為全美最高。

「舊金山標準」報導，過去一年，舊金山官員對「零願景」（Vision Zero）計畫的顯著進展表示歡喜。零願景是為減少交通事故死亡和重傷而實施的策略。舊金山記錄在案的交通事故，死亡人數從2023年的34人上升到2024年的43人，隨後在2025年下降到25人。

根據國家公路交通安全管理局（NHTSA）分析的2023年數據（這是目前可獲得的最新數據），舊金山的人均致命事故率幾乎是紐約和波士頓的兩倍，但只有洛杉磯的一半。

然而，舊金山死亡事故中行人所占比達52.9%。這是NHTSA追蹤的所有城市中最高的，而且自2020年以來一直在上升。人口密集的城市往往交通節奏較慢，這意味著致命交通事故較少。但舊金山是個例外。

「有幾十種設計選擇都可能導致行人死亡，」科羅拉多大學丹佛分校土木工程教授馬歇爾（Wesley Marshall）說，「有些看似微不足道的規定，例如允許車輛左轉或允許在十字路口附近停車；而另一些則更為根本，例如穿過人口密集社區的高速限幹道。當街道的設計旨在讓車輛快速通過人流密集的區域時，行人的風險就會增加。」

過去十年間，三位舊金山市長在行人安全方面做出了幾乎相同的承諾，但金山距離實現行人零願景的目標上卻毫無進展。

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