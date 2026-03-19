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柏克萊推「零草木區」 將加強執法力度

編譯林思牧╱綜合報導
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加州林業和消防委員會把房屋周圍的防火帶分為0、1、2三個區。 (取自bof.fire.ca.gov)
加州林業和消防委員會把房屋周圍的防火帶分為0、1、2三個區。 (取自bof.fire.ca.gov)

修剪並清除部分庭園植物真能減緩野火蔓延嗎？柏克萊市開始推動備受爭議的「零草木區」（zone zero）政策。

衛報(The Guardian)報導，柏克萊居民圖阿蒂（Michael Thouati）經歷了「追悼的五個階段」（five stages of grief ），才終於將心愛的無花果樹從地裡拔了出來。在他家旁邊還有一棵柿子樹和一棵接骨木樹（elderberry tree），它們也都不得不被砍掉。

他那塊小土地上繁茂的植物，如今卻被伴隨而來的危險所威脅：新興研究發現，庭園景觀會助長野火，使其蔓延至像他家這樣的居民區。圖阿蒂和妻子擁有的房子坐落在俯瞰舊金山灣的山脊上，毗鄰一片廣闊的自然保護區，他們在這裡生活了30多年，而這裡也是加州野火風險最高的地區之一。

身為一名熱中於深入研究的科學家，他全心投入這項研究。在閱讀了數百篇文章之後，他說：「我終於明白，我必須放下自尊。」經過多年的規畫和種植，他補充道：「我之前做的庭園設計全錯了。」

隨著氣候危機加劇的極端天氣將野火威脅推向城市深處，生活在火災前線的科學家、官員和居民開始密切關注建築物附近的易燃物。柏克萊是最早採用所謂「零區」規定的城市之一，這項新規要求高風險地區房屋周圍5呎範圍內必須清除所有可燃物，旨在防止火星飛濺引發火災。

有些居民質疑是否須要除掉所有心愛的花草樹木，但市府選擇繼續推進。去年6月市議會一致通過一項法令，要求高風險社區約900戶居民，在一年內開始清除建築物周圍5呎範圍內的易燃物，但對精心照料的成熟樹木和修剪過的盆栽植物有所豁免。未來幾個月，市府將逐步加強執法力度。

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