我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

「鄺訴美國案」華男告贏國稅局 數百萬人可退稅 申請7/10截止

本報訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示意圖取自Unsplash.com）
華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示意圖取自Unsplash.com）

加州一名華裔男子因退稅申請被拒，怒告國稅局（IRS）並獲勝訴，這項法院重要裁決，意味著數百萬美國人將在2026年獲得更多退稅。國稅局目前正在處理大量潛在的退稅申請，符合資格的納稅人必須迅速行動，才能獲得退稅，申請截止日期是7月，錯過截止日期可能意味著永久失去這筆錢。

據MSN、Futbolete等多家媒體報導，因為法院對這起案件的裁決，許多納稅人或許能夠追回幾年前已繳納的稅款，但大多數人從未被告知有此選擇。此案名為「鄺訴美國案」（Kwong vs United States），由聯邦索賠法院審理，影響新冠疫情期間，繳納國稅局罰款和利息的個人和企業。法院裁決認為，部分稅務罰款不應被收取。

華裔男子鄺特里（Terry Kwong，音譯）是這起案件的主要人物，他因國稅局拒絕其退稅申請而提起訴訟。事情起因是，2019年國會通過的一項法律，根據稅法，當總統宣布聯邦災難時，某些報稅和繳稅截止日期必須在整個緊急狀態期間暫停，並額外延長60天。關鍵在於，該法律使用的是強制性語言，而非可選條款。因此，2020年1月20日，當總統宣布全國因疫情進入緊急狀態時，該規定自動生效。

然而，國稅局並未如此解讀這條法律。據Futbolete報導，國稅局當時將疫情期間的截止日期延長，視為可選擇的救濟措施、並逐案批准，同時仍對遲報和未繳納行為收取罰款和利息。因此，數百萬納稅人支付這些費用，卻未意識到聯邦法律本可能保護他們免於繳納這些費用。

案件當事人鄺特里，期間曾被國稅局處以高額罰款，他在兩年後的2023年2月提起訴訟，然而政府辯稱已過時效。但聯邦法院最終裁定，由於疫情影響，相關稅務期限應暫停至2023年7月10日，因此鄺特里的訴訟符合時效規定，並最終勝訴。

這一裁決的影響遠超個人案件，如果截止日期在法律上確實被暫停，國稅局在此期間可能沒有權力收取罰款或利息。報導指出，這意味著納稅人如果在2020年1月20日至2023年7月10日期間，因延遲報稅被收取罰款或利息，都有資格申請退還，估計金額涉及數十億美元。

根據規定，退款申請通常須在報稅後三年內提出。按照此次裁決推算，申請截止日期為今年7月10日。儘管國稅局可能對該裁決提出上訴，但專家建議，符合條件的納稅人應儘早提交申請，以確保權益不受影響。

納稅人可通過一些方式確認資格並申請退款，聯繫稅務顧問進行專業核查；或者自己登錄IRS官網，查看個人稅務紀錄（Tax Transcript），核查期間是否被收取罰款或利息；如需申請退款，應在表格中注明與「鄺訴美國案」相關的「保護性申請」（protective claim），以便在上訴期間保留退款權利。

華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示...
華男Terry Kwong吿國稅局獲勝訴，數百萬人2026年或可獲更多退稅。（示意圖取自Pexels）

世報50周年

世報陪您半世紀

國稅局 退稅

上一則

填好資料選擇直接存入帳戶 加快退稅速度

延伸閱讀

認識報稅詐騙12爛招 國稅局：勿點可疑連結

認識報稅詐騙12爛招 國稅局：勿點可疑連結
國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到

國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到
國稅局導入AI查稅？會計師：不會挖出海外資產 據實申報

國稅局導入AI查稅？會計師：不會挖出海外資產 據實申報
國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？

國稅局或引入AI查海外資產 雙重國籍者慘了？
報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN

報稅續篇／報稅身分防盜 IRS官員籲申請IP PIN

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗