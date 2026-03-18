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紓解Muni3億赤字 金山擬恢復周日停車收費

舊金山訊
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舊金山交通局多項尋找財源的建議中，恢復周日停車計時收費為民眾最關注的一項。（本報檔案照）
舊金山交通局多項尋找財源的建議中，恢復周日停車計時收費為民眾最關注的一項。（本報檔案照）

舊金山公共交通財政壓力持續擴大的背景下，「周日停車收費」政策近期再度浮上檯面。舊金山市交通局（ SFMTA）公民諮詢委員會提出多項建議，盼為市營運輸系統（Muni）尋找穩定財源，其中恢復周日停車計時收費成為最受關注的一項。

根據委員會資料，SFMTA目前面臨約3億700萬元預算赤字，且未來數年仍可能進一步惡化。為因應財務缺口，委員會提出包括調漲纜車票價（現為單程9美元）、動用儲備基金，以及恢復周日停車收費等九項措施。委員會主席萊佛（Aaron Leifer）表示，雖然短期內推動難度高，但相關方案應納入政策討論。SFMTA方面則回應，目前尚未考慮採納該建議。

事實上，舊金山曾於2013年試行周日停車收費，當時市府預估可改善路邊停車周轉率、紓解交通壓力，並帶來每年約200萬元收入。但政策僅實施一年即遭撤銷，時任市長李孟賢（Ed Lee）承諾不再於周日向市民收費，使該措施迅速退場。

此後歷屆市府曾多次嘗試重啟。前市長布里德（London Breed）於2020年提出周日及晚間收費構想，但因疫情與社區反對未能推進；2023年相關試點亦遭擱置。每當政策再度被提出，均因民意反彈而止步。

反對聲音主要來自宗教團體與商業界。部分民眾認為周日為教會禮拜與家庭活動時間，收費將增加負擔。商家則憂心影響周末客流，降低消費意願。不過支持者指出，周日免費停車並非不可改變的慣例，鄰近城市屋崙已取消相關措施，預計每年可增加至少130萬元收入。

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