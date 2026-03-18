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人行道花攤將回歸 市長羅偉提案放寬許可 4議員連署

記者王子涵／舊金山報導
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市長羅偉提案，擬放寬並重整人行道花鋪許可制度，盼為市中心街景注入新活力，讓昔日遍布市場街的花鋪文化重現。（取自羅偉Instagram）
市長羅偉提案，擬放寬並重整人行道花鋪許可制度，盼為市中心街景注入新活力，讓昔日遍布市場街的花鋪文化重現。（取自羅偉Instagram）

19世紀末，舊金山曾擁有多達120家花販，沿街花鋪裝點整座城市，而目前全市僅剩約4個花鋪仍在營運。由於「世襲制」許可制度，即多數許可須透過家族繼承或轉讓取得，這一數字在短期內難以恢復。市長羅偉（Daniel Lurie）辦公室於上月悄然提出一項條例，擬放寬並重整人行道花鋪（Sidewalk Flower Stand）許可制度，盼為市中心街景注入新活力，讓昔日遍布市場街（Market Street）的花鋪文化重現。

根據市長辦公室向本報提供的資料，目前全市僅剩四個花鋪許可證。現行制度下，新設花攤難度極高，多數許可須透過家族繼承或轉讓取得，導致市場長期萎縮。新法若通過，將針對閒置或已棄用的花攤位置重新開放申請，尋找新的經營者進駐。

根據提案內容，市府將修訂「公共工程法」（Public Works Code），釐清費用結構、放寬申請資格，並授權工務局與小型企業辦公室合作，協助評估新申請者。條例亦訂定基本營運要求，例如每周至少營業35小時，並規定持證者須在場至少50%的營業時間，且至少75%的攤位空間須用於特定合格花卉與植物的販售或存放，以避免牌照被轉租或閒置。

新規亦將禁止花鋪許可的買賣、轉讓或繼承，改變過去類似計程車牌照（medallion）的限制性制度，降低進入門檻，讓新業者有機會加入市場。

據舊金山紀事報報導，花鋪行業長期面臨嚴格監管。19世紀80年代，警方曾追逐從自行車籃中販售玫瑰的無照花販；合法化後，工務局檢查員亦會嚴格測量花束是否超出人行道範圍。1970年代，花販曾集體反對高達300%的許可費上漲。

提案亦將設立街頭花鋪特定區域（Street Flower Market），允許集中設置花攤，地點位於市場街與第五街（5th Street）一帶南側人行道、市場街835號對面。

費用方面，申請人需支付1299元的許可申請費，並依占用人行道面積繳納每平方呎的年度公共空間使用費；許可每年續期時，同樣需支付1299美元續約費及相關占用費。

在市場街長期經營花鋪的Valerie Chieng對新法可能帶來的競爭並不擔心：「更多花鋪將吸引更多人。」並望向這條如今略顯冷清的街道說：「大家都希望這個街角變得更美。」

該提案已於17日提交至市議會，並獲得四位市議員連署，後續將進入審議程序。

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