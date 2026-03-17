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國稅局AI查稅 雙重國籍者緊張 專家：不用AI也查得到

記者謝雨珊／綜合報導
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近期市場盛傳美國國稅局計畫導入人工智慧（AI）系統，引發有些人緊張，深怕一不小心就被國稅局找上門；示意圖。（取自unsplash）
近期市場盛傳美國國稅局計畫導入人工智慧（AI）系統，引發有些人緊張，深怕一不小心就被國稅局找上門；示意圖。（取自unsplash）

近期網傳國稅局IRS）計畫導入人工智慧（AI）系統，加強稅務稽查能力，且若人在海外擁有銀行帳戶、投資或房地產，尤其是對雙重國籍人士影響深遠。此傳言引發許多人緊張，甚至擔心到吃不下飯、睡不著覺，深怕一不小心就被國稅局找上門。許多人都在紛紛找會計師做Streamline補報FBAR，掀起一波「補報潮」。不過專家表示，情況並非如網路傳言般嚴重，且海外資產「不用AI工具也可查得到」。

社群平台Youtube傳聞，美國財政部正推進與多國的資訊共享，海外銀行及稅務機構將自動提供美國公民在當地持有的帳戶資訊給IRS，自2026年起，國稅局將能更輕易取得這些資料。此外，雙重國籍登記資訊將與FBAR及報稅表交叉比對。若申報不一致，個人可能被列為重點審查對象，面臨稅務稽查、累計罰款，甚至可能承擔法律責任。部分視頻標題嚇人，甚至稱聲退休生活恐全毀，引起許多民眾恐慌。

★是否申報 取決個人情況

加州資深會計師林清吉表示，民眾不應單憑YouTube影片或網路傳言自行恐慌，而是應針對自身情況，尋求專業諮詢。

林清吉指出，海外帳戶與資產的報稅規範早在2011年就已實施，涉及報備FBAR（Form 114，Foreign Bank Account Report，俗稱「肥爸」）、FATCA（Form 8938，Foreign Account Tax Compliance Act，俗稱「肥咖」）等文件。他認為，對於海外資產的申報，美國移民及公民的情況各不相同。部分人擁有來美國留學或移民前的海外帳戶與資產；也有人移民後，因接收遺產或贈與而持有海外資產；還有的人在美國投資海外公司，涉及報備「Form 3520」（外國信託往來以及收受大額外國贈與/遺產的年度資訊申報表）或「Form 5471」（由在特定外國公司中持有股份、擔任董事或高級職員的美國稅務居民所使用的資訊申報表）。此外，拿到綠卡或成為美國公民後，若年老返回母國退休，也可能產生退休金或年金所得。

這些收入與資產是否需要向美國申報或繳稅，往往取決個人情況，以及是否受限於各國之間的稅務協定（Tax Treaty）。不同國家的協定內容差異很大，有些國家甚至沒有協定。

至於對辛苦在美國累積財富的外來移民而言，投資股票、基金、房地產等資產，財產總額可能已達到夫妻報稅上限3000萬元，單身為1500萬元。超過這些金額的部分，將須繳納高達40%的遺產稅或贈與稅。如何妥善規畫資產傳承，是許多人關心的問題。

市面上常提到的朝代信託（Dynastic Trust）、人壽保險（Life Insurance）、生前信託（Living Trust）等工具，都可能成為資產管理與傳承的方案，但是否適合個人，需要專業評估。此外，對於資產投資方向—股票、基金或房地產，這些也應依自身狀況謹慎規畫。

林清吉提醒，在美國，即便AI查帳時代來臨，應對稅務風險仍需要一個完整的專業團隊，包括經驗豐富的會計師、稅務律師、房地產與貸款專家、保險及投資理財顧問等，協助制定進攻或防守策略，才能安心。早期有自首專案，現有簡易補報專案，適用與否仍須依個人條件而定，而非僅因AI查稅而恐慌。

★勿因網路資訊 自亂陣腳

林清吉呼籲，納稅人不要盲目對號入座，也不要因網路資訊而自亂陣腳。他說︰「生病了看醫生，報稅與查稅找有經驗的會計師。」建議納稅人應先整理自身資料，了解自己的稅務責任，再透過經驗豐富的會計師或稅務律師規畫補報與申報，避免違法或遭受罰款。

國稅局外展部全美中英雙語資深聯絡官Susanne Guo表示，每份報稅表（return）進來後，系統會自動比對申報數字，檢查是否與資料庫中的紀錄相符，並利用各種工具進行篩選。系統會不斷升級，導入新的AI輔助工具，以提高效率，但AI主要是輔助，並非取代人工查核。

Guo表示，對於在海外的資產，國稅局其實不用AI就可查到。國際上有資訊交換機制，只要國外稅務機構識別某人不是本國居民，就會將資料回傳給美國。換句話說，美國AI工具本身不會直接「挖出」全部海外資產，而是依靠跨國資訊交換來獲得線索。

★合法報稅 不等於必繳稅

Guo說，許多問題仍是透過資金流入美國才被發現。例如，當錢從海外轉入美國銀行用於投資或其他用途，但納稅人未申報海外帳戶或資產，國稅局就會追問資金來源。Guo強調，報稅本身並不等於一定要繳稅，而是保護納稅人，確保合法合規。

此外，國稅局提供自願申報（voluntary compliance）機制，納稅人可提前向IRS披露海外資產。這對納稅人多數情況下是有利的，而非不利。即使某些資產在海外已繳過稅，回到美國後也不一定需要再課稅，Guo認為，很多人對「AI查稅」存在誤解，只要正常報稅，不必過度恐慌。

國稅局外展部資深聯絡官Susanne Guo表示，美國AI工具本身不會直接「挖出...
國稅局外展部資深聯絡官Susanne Guo表示，美國AI工具本身不會直接「挖出」全部海外資產，而是依靠跨國資訊交換來獲得線索。（美聯社）

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