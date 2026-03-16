慶植樹節 金山種100棵行道樹 推動城市綠化與環保教育

慶祝植樹節，舊金山逾300志工種植100棵行道樹並舉辦環保嘉年華。（周芳正供圖）

為慶祝2026年植樹節（Arbor Day），舊金山工務局（San Francisco Public Works）上周末動員超過300名志工與工作人員，在市中心多個社區種植100棵新的行道樹，同時在Francisco中學舉辦免費環保嘉年華（Eco Fair），吸引眾多家庭與居民參與，共同推動城市綠化與環保教育。

此次植樹活動分布於第三區多個社區，包括諾布山(Nob Hill)、聯合廣場(Union Square)、華埠、傑克森廣場(Jackson Square)及北灘(North Beach)等地。志工們分組在街道旁種下新樹苗，為市區增加綠意，也改善城市環境與行人空間。主辦方表示，透過社區參與的方式推動城市植樹，不僅有助於提升城市景觀，也能強化居民對環境保護的意識。

同日舉行的環保嘉年華在Francisco中學校園內登場，約30個攤位參與活動，提供各式互動體驗與環保資訊。現場活動內容豐富，包括香草種植示範、手作花盆箱、臉部彩繪、披薩製作體驗等，讓大小朋友在輕鬆有趣的氛圍中了解環保與城市綠化的重要性。

主辦單位表示，植樹節活動旨在鼓勵市民共同參與城市綠化行動。行道樹不僅能提升街區景觀，也有助於改善空氣品質、降低城市熱島效應，並為社區提供更多遮蔭與公共空間。

一位參與植樹的市民表示，能和鄰里一起為社區種樹感到十分有意義。「很多街道平常人來人往，但如果有更多樹木，不僅看起來更漂亮，也讓整個社區更有生命力。」他說，希望未來能有更多這類活動，讓居民一起參與改善社區環境。

隨著舊金山持續推動城市永續發展，市府希望透過社區合作與教育活動，讓更多居民參與環境保護行動，為城市打造更健康、宜居的生活環境。