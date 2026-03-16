反對富人稅 灣區億萬富翁砸3500萬 推3項「攪局提案」

一群灣區億萬富翁已投入3500萬美元，發起了一場旨在阻止加州擬議富人稅的運動。(Pexels)

一群灣區億萬富翁已投入3500萬美元，發起了一場旨在阻止加州 擬議富人稅 的運動。他們支持三項旨在廢除或削弱該法案的投票提案。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這些億萬富翁向名為「建設更美好的加州」（Building a Better California）的新政治行動委員會投入了3500萬美元。該委員會正在收集簽名，以期在11月的選票上提出三項針對擬議的「加州富人稅法案」的反提案。

工會發起的富人稅收提案將對淨資產超過10億美元的加州居民徵收一次性「緊急稅」（emergency tax），稅率為5%。

「他們當然會反對這項提案，」柏克萊 加大政治學榮譽教授西特林（Jack Citrin）說。他駁斥了億萬富翁們財力雄厚到不會在意該提案擬議的5%淨資產稅的說法。 「一些億萬富翁承諾將一半或全部財富捐贈給慈善機構。他們想要掌控自己的行為。他們想要過某種特定的生活方式。他們想要把錢留給繼承人。」

「建設更美好的加州」組織拒絕對富人稅收提案及其相關舉措置評。

「建設更美好的加州」團體支持三項投票提案，一項旨在徹底阻止億萬富翁稅，另外兩項則可能削弱該稅。

第一項提案名為「退休與個人儲蓄保護法案」(Retirement and Personal Savings Protection Act)，旨在禁止新的加州個人財產稅。河濱加大政治學教授鮑勒(Shaun Bowler)表示，如果該法案和富人稅都獲得通過，那麼根據州法律，得票最多的法案將生效，從而有效地抵消另一項。

另外兩項提案如果獲得選民批准，可能會使稅項複雜化或削弱其效力。

其中一項提案名為「提高加州政府透明度、效率和效益法案」(Improving Transparency, Effectiveness & Efficiency in California Government Act)，要求對由新的州特別稅資助的項目進行審計。

另一項名為「保護學校和納稅人法案」(Protect Schools and Taxpayers Act)的提案，要求新稅種必須符合現有的學校撥款規則。這項要求可能會將億萬富翁稅預計1000億美元的收入中的很大一部分用於學校，而不是工會希望資助的醫療保健項目。

鮑勒表示，這些提案加在一起，似乎是旨在削弱富人稅種或在選民批准後提起法律訴訟的「攪局提案」。考慮到收集足夠簽名以使提案獲得投票資格需要花費數百萬美元，發起多項倡議來反對單一提案的情況並不常見。

為了獲得11月投票資格，這三項由億萬富翁支持的提案以及一項富人稅收倡議都必須分別收集到至少87萬4641名加州註冊選民的簽名。工會的請願活動必須在6月24日前提交簽名，而「建設更美好的加州」組織的截止日期是8月10日。

圍繞億萬富翁稅收提案的爭論已在加州各地的雜貨店、農貿市場、圖書館和郵局上演，手持簽名板的簽名收集者每提交一個有效簽名就能獲得一筆賞金。

專家表示，賞金的多寡往往決定了哪些請願書會得到最積極的推廣。

根據BCFS的數據，截至上周四，在三項由億萬富翁支持的請願書中，有兩項的簽名收集者獲得的報酬高於推富人稅收提案的簽名收集者。