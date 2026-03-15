屋崙裝設35個測速照相 15日起開罰 過去5周發逾14萬份警告

紅線標出的路段在警告期中發出1萬2500張違規通知。(谷歌地圖)

屋崙 市政府在市區裡新裝設了35個測速攝像頭，在試點計畫的前五周，一共向駕駛人發出了14萬多份超速警告單，顯示違規的情況極為普遍，而且相當集中。

舊金山 紀事報報導，新安裝的自動測速攝影機網路向超速至少每小時10哩的駕駛人發出了超過14萬份警告。今年1月，全市18個地點一共安裝了35個攝影機，重點監控交通事故高發路段，尤其是那些嚴重和致命交通事故頻繁的路段。

屋崙新安裝的自動測速攝影機是透過捕捉車牌號碼來識別車輛的登記車主，而不是識別特定的駕駛員，並將罰單郵寄給車主。這代表車主必須負責繳罰單。讓別人開車，可能自己會倒大楣。

這項新的測速攝影機計畫源自於2023年的一項州法，該法授權六個城市開始為期五年的自動攝影機系統試點計畫。舊金山也安裝了33個攝影機，並於去年8月開始開罰單。新攝影機的啟用正值各城市警力短缺、難以招募到通常負責抓捕超速者的警員之際。

過去一個多月，被攝影機拍到超速的司機僅收到警告單。但從3月15日起，攝影機拍到的超速車輛主人將開始被罰。很多城市，不僅是屋崙，都投入大量資金來應對超速問題，無論是透過基礎設施改造還是修復損壞的儀器，主旨是為了解決1.5%的超速駕駛問題。

根據市府統計數據，平均每周有兩人因交通事故死亡或重傷。僅8%的街道就佔了嚴重和致命交通事故總數的約60%。超速駕駛最嚴重的地點位於東屋崙Fresno大道和Krause大道之間的第73街（南向），就在International Boulevard以北。許多駕駛者將這段路作為連接580號州際公路和880號州際公路的捷徑。

其他一些主要走廊，包括Broadway（27 街和 28 街之間，包括南向與北向）以及Hegenberger Road（南向）（Spencer街和Hawley街之間，就在體育館 BART 站（Coliseum BART Station）北邊。