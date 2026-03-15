已14象海豹死亡…聖馬刁海岸爆禽流感 蔓延至海獺、海獅

研究人員稱，加州海岸象海豹首次爆發的禽流感已蔓延至海獺和海獅。（本報檔案照）

根據「信使報」（Mercury News） 報導，研究人員12日表示，科學家確認加州海岸沿線的象海豹（elephant seals）首次爆發禽流感 （avian influenza），又稱禽流感（bird flu）兩周後，疾病已蔓延至其他海洋哺乳動物。

目前已有16頭象海豹檢測呈陽性，其中14頭已確認死亡。近日位於聖馬刁海岸熱門景點新年州立公園（Año Nuevo State Park）內，一隻海獺（sea otter）和一隻海獅（sea lion）也相繼死於禽流感。

每年12月至次年3月，多達十萬名遊客從世界各地前來，觀賞數千頭象海豹在此地聚集。這是它們年度遷徙的一部分，期間它們會在此爭鬥、交配並產子。

2023年，阿根廷曾發生過類似的禽流感疫情 ，導致1萬7千頭象海豹死亡，這引發了人們的嚴重擔憂。

好消息是：科學家周四表示，目前疫情似乎僅限於聖馬刁海岸南部新年州立公園內及周邊的幾個小區域。在馬連縣的雷耶斯角國家海岸公園（Point Reyes National Seashore），以及聖路易奧比斯波縣（San Luis Obispo County）赫氏古堡（Hearst Castle）附近的Piedras Blancas，其他北部的象海豹群落中尚未檢測到該病毒。

儘管如此，鑑於這種被稱為H5N1的病毒株具有極強的傳染性，州立公園管理部門已暫時關閉了公園內的象海豹觀賞區，並取消了本季剩餘時間裡廣受歡迎的象海豹導覽游，以便身著防化服的科學家們調查這一野生動物健康威脅。

聖馬刁縣傳染病科醫生表示，目前尚未有確證病例表明人類感染了襲擊象海豹群體的這種禽流感病毒株；敦促遊客若在海灘上看到海洋哺乳動物，請保持距離，在海灘上要給寵物繫好牽繩，不要靠近野生動物。

科學家們仍在試圖了解此次疫情的規模。他們表示，疫情可能是由鳥類傳播的，途徑可能是海岸線岩石上的排泄物，或是Año Nuevo島上的排泄物。該島位於公園主海灘外，曾是燈塔看守站所在地，深受鸕鶿（cormorants）、西海鷗（Western gulls）及其他鳥類，以及海獅、象海豹等海洋哺乳動物的青睞。

禽流感會導致動物出現顫抖、喘息及其他嚴重症狀。目前該保護區內的許多象海豹幼崽和成年雄性象海豹看起來都很健康。

無人知曉此次疫情將持續多久，研究人員希望能夠最終自行平息。令人擔憂的是，每次新的疫情爆發都會為病毒在其他物種（包括鳥類）中的傳播創造新機會。