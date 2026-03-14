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加州居民未領財產高達150億元 主計長籲民眾上網查詢領回

記者李怡/舊金山報導
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加州主計長郭嫻在州府大廈慶農曆新年時，提醒民眾可用中文查詢未領財產。（記者李怡/攝影）
加州主計長郭嫻在州府大廈慶農曆新年時，提醒民眾可用中文查詢未領財產。（記者李怡/攝影）

州府大樓13日舉辦農曆新年慶祝活動期間，加州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）接受本報專訪時表示，加州目前保管著高達150億美元的未領財產，呼籲民眾特別是華人社區居民上網查詢，確認是否有屬於自己的資金尚未領回。

郭嫻指出，加州主計長辦公室負責管理州府財務與審計，同時也負責保管被轉交至州府的「未領財產」。這些資金可能來自銀行帳戶長期未使用、保險理賠金未領、公司退款、股票分紅、押金或因親人過世而未被領取的資產等。

她說：「目前州府保管的未領財產總額約150億美元，這些錢其實屬於納稅人，我們希望民眾能把屬於自己的資金領回去。」

她提醒民眾，可透過加州主計長辦公室網站 sco.ca.gov 查詢是否有自己的未領財產。網站提供多語言資訊，包括中文在內，方便不同族裔社區使用。「過去有些亞裔居民可能因為語言障礙而不知道這項服務，現在網站提供翻譯，希望華人社區能多加利用。」

民眾只需在網站輸入姓名或公司名稱查詢，如有紀錄，便可依指示提交身份證明文件申請領回資金。

郭嫻同時介紹主計長辦公室正在推動的另一項重大改革，調整州政府員工薪資制度。目前加州州府員工每月只領一次薪水，州府計畫改為「每月兩次發薪」，預計在2028年正式實施。

她表示，這項改革涉及大型科技與系統更新，目的是讓薪資制度更穩定有效率。「有些月份有31天，有些只有28天，目前制度會產生一些不規則情況，因此我們希望透過新的制度讓薪資發放更加順暢。」

談到當前財政情勢，郭嫻坦言，加州正面臨預算赤字壓力，部分原因與聯邦政府資金減少有關，可能對地方政府與社區服務產生影響。

「當加州受到影響時，舊金山也會受到影響，所有社區，包括華人社區、長者和兒童，都可能感受到預算緊縮帶來的衝擊。」她表示，目前仍難以評估具體影響，但民眾應對未來可能出現的經費削減有所準備。

郭嫻表示，主計長辦公室將持續透過科技提升行政效率，同時提醒民眾多利用州府資源，尤其是查詢未領財產，以確保自身權益。

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