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州府大樓「金馬獻瑞」 官員與華社同歡

記者李怡/舊金山報導
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加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

為慶祝農曆馬年來臨，加州多位州級官員13日在舊金山市中心的州府辦公大樓舉辦「金馬獻瑞」農曆新年慶祝活動，邀請華人社區與各族裔民眾齊聚一堂，以舞獅、書法、音樂及武術表演迎接新春，共同展現多元文化的活力與團結。

活動於中午12時至下午1時舉行，由加州財務長馬世雲（Fiona Ma）、州主計長郭嫻（Malia M. Cohen）、州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員楊馳馬（Matt Haney）州眾議員司嘉怡（Catherine Stefani）以及舊金山華人市議員陳小焱等民選官員共同參與，與社區民眾共慶農曆新年。

慶祝活動由柔功門飛龍醒獅團帶來熱鬧的舞獅表演開場，象徵新的一年吉祥如意、帶來好運。多位州府官員也先後致詞，向華人社區致以新春祝福，肯定華裔居民長期對加州社會、經濟與文化發展所作出的貢獻。

財務長馬世雲表示，農曆新年是亞裔社區最重要的傳統節日之一，在州府舉辦慶祝活動，不僅是文化交流的機會，也象徵加州對多元文化的尊重與包容。她並祝福民眾在馬年「萬事如意、吉祥平安」。

主計長郭嫻在致詞中也向現場民眾拜年，並指出農曆新年已成為加州重要的文化節慶之一，越來越多不同族裔民眾共同參與，展現社區融合的精神。

活動現場佈置充滿濃厚年味，紅燈籠與傳統裝飾點綴州府大樓大廳，書法家陸潮基現場揮毫寫下「馬年大吉」等賀歲春聯，吸引民眾圍觀拍照。山東省萊州中華武術學校的學生也帶來武術演出，展現中華傳統文化魅力。

主辦單位表示，活動節目包括表演與茶點招待，所有費用均由社區與贊助者支持，不涉及納稅人支出。

活動最後由官員與表演者共同切蛋糕並合影留念，在熱鬧歡樂的氣氛中為馬年新春慶祝活動畫下句點。

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）
加州州府大樓慶祝農曆新年，官民同樂迎金馬年。（記者李怡/攝影）

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