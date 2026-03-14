柏克萊加大建23樓宿舍 增逾1600床位

柏克萊加大啟動23層宿舍樓建設 將重塑城市天際線。 （谷歌地圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，校方證實，柏克萊 加大（UC Berkeley）23層學生公寓塔樓已破土動工，建成後將成為該市最高建築，新增逾1600個床位。此舉旨在緩解校園住房需求激增的壓力。

位於Bancroft路2200號（Durant大道附近）的Bancroft-Fulton Student Housing項目建成後將高達23層。

開發報告顯示，該建築高度約276呎（約84米），預計將超越Shattuck大道2150號185呎（約56米）高的辦公樓，成為柏克萊市最高建築。不過其高度仍低於校園地標Sather Tower。

該項目由柏克萊加大資本戰略公司（UC Berkeley Capital Strategies）開發，Clark Construction建築公司承建，預計2028年夏季竣工，學生將於2028-29學年入住。

由費城建築事務所KieranTimberlake設計的塔樓及基座綜合體總面積約34萬平方呎。柏克萊加大表示，規畫中包含約1625個宿舍式床位，主要面向大一、大二本科生。

配套設施包括可容納約500人的雙層餐廳、每層樓的自習休息室、社交休息室、洗衣房及一個健身中心。項目還將設有中央庭院、自行車存放區及約1萬9500平方呎的開放空間。

效果圖顯示，這座灰色塔樓採用玻璃纖維增強混凝土板包裹，配有落地窗，從花崗岩基座拔地而起。項目選址於校園西南角Edwards球場對面約0.8畝地塊，原有一處低層商業建築已拆除完畢。

該項目是柏克萊加大解決長期住房短缺問題的舉措之一。校方數據顯示，該校區在加州大學系統中住房比例最低，每百名學生僅配備約21個床位。

自2018年以來，柏克萊校區通過Blackwell Hall和Anchor House等項目新增逾2400個床位。校方表示未來數年還將規畫數千個床位，以滿足入學人數增長需求。