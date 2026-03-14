灣區周日迎熱浪 高溫或破紀錄

灣區熱浪將於周末及下周急劇加劇。（取自Pexels）

據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle） 預報，到本周末結束時，灣區 （Bay Area）氣溫將飆升至創紀錄的高位，居民將完全跳過春天，直接邁入夏天。

周六（14日）將略顯炎熱，但真正的熱浪將在周日（15日）來襲，屆時內陸地區氣溫將攀升至華氏80多度至90度出頭，有望挑戰部分日最高氣溫紀錄。就連舊金山和灣區沿岸社區的氣溫也將飆升至華氏70多度中後段至80度初段。

隨著高壓脊增強並向加州全境擴張，這場早春熱浪預計將在周一（16日）和周二（17日）進一步加劇，該地區氣溫將比常年同期更高。

舊金山：周六開局天氣將更晴朗，但持續的陸風將使市區西側氣溫維持在60多華氏度，而米慎區（Mission District）和波度拉（Portola）地區則將升至70度出頭。周日預計將十分炎熱。由於幾乎沒有陸風，最熱地區的最高氣溫將達到80度左右。夜晚晴朗溫暖，最低氣溫在50多度。

北灣：周六天氣氣溫差異顯著：蘇諾瑪（Sonoma）和馬連（Marin）沿海社區氣溫應維持在華氏60多度，而聖塔路薩（Santa Rosa）、溫莎（Windsor）和納巴（Napa）等內陸山谷地區將升至70多度甚至接近80度，整體會更晴朗一些。周日天氣溫暖，最溫暖的山谷地區最高氣溫將升至80多度中段。

東灣：周六早晨多雲，下午轉晴，屋崙（Oakland）氣溫預計在60多度中段至70多度低段，而包括核桃溪（Walnut Creek）、康柯德（Concord）和利佛摩（Livermore）在內的內陸山谷將升溫至約80度，海灣附近為70多度中段，內陸山谷最高氣溫接近80度。周日全地區氣溫將進一步回升。整個周末夜間天氣舒適，最低氣溫主要在40多度至50多度之間。

太平洋沿岸：周六整體將更加晴朗，氣溫將升至60多度上段至接近70度。周日將明顯變暖，最高氣溫在70多度中段至上段。

半島地區：周六早晨多雲，午後陽光將逐漸轉為大範圍放晴。氣溫將略有回升，最高氣溫在70度中段至高段。周日將是一個溫暖的日子，陽光充足，最高氣溫在70多度到80度出頭。夜間溫和，最低氣溫普遍在50多度到60度出頭。

南灣：周六早晨多雲，午後轉為多雲轉晴。山谷大部分地區氣溫將攀升至70多度至80度出頭。周日將接近炎熱。聖荷西（San Jose）、莫甘山（Morgan Hill）和吉爾洛（Gilroy）的氣溫預計將升至80多度中段至後半段。