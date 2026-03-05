漁人碼頭摩天輪點亮紅金燈光 慶祝農曆新年

漁人碼頭摩天輪將點亮紅金燈光，慶祝農曆新年。（主辦方供圖）

為慶祝舊金山 第165屆農曆新年慶典，以及象徵吉祥的火馬年到來，位於漁人碼頭的摩天輪（SkyStar Observation Wheel）將於6日（星期五）與7日（星期六）晚間亮起紅色與金色燈光，以傳統新年色彩點亮海濱天際線，向華人社區致意，也為城市節慶增添喜氣。

主辦單位表示，摩天輪兩晚以農曆新年的代表色紅與金進行特別燈光設計，燈光將沿著漁人碼頭海濱閃耀，從灣區多個地點都能清晰看見，為市民與遊客帶來濃厚的節慶氛圍。

此次燈光活動由SkyStar Wheel與多個社區及市府單位主辦。主辦方表示，希望透過這項象徵性的城市燈光活動，向長期為舊金山文化與經濟作出貢獻的華人社區致敬，同時吸引更多市民和遊客在農曆新年期間走訪海濱地區。

SkyStar Wheel方面指出，農曆新年是舊金山最具代表性的年度節慶之一，今年的燈光設計也象徵著新年的吉祥與繁榮。紅色代表喜慶與好運，金色象徵富足與祝福，希望藉由天輪的亮燈，為城市帶來新一年的好運與希望。

主辦方同時表示，此次亮燈也為舊金山165周年農曆新年慶祝活動增添一個新的城市地標畫面。屆時不僅漁人碼頭遊客可以近距離欣賞，沿著海灣與市區多處地點也能看到天輪的節慶光彩，成為灣區夜空的一道亮麗風景。

SkyStar Wheel位於漁人碼頭海濱，是近年深受遊客與居民喜愛的觀光設施之一。主辦方表示，未來也希望透過更多節慶燈光設計，讓天輪成為舊金山城市文化與社區活動的重要象徵。