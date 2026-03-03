我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

全球華埠小姐選美開跑 14名佳麗齊聚金山

記者王子涵／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
全美華埠小姐選美多年來「代表的遠不只是一個頭銜」，更承載文化自豪感、領導力以及服務社區的精神。（記者王子涵／攝影）
全美華埠小姐選美多年來「代表的遠不只是一個頭銜」，更承載文化自豪感、領導力以及服務社區的精神。（記者王子涵／攝影）

14名參加2026年「全美華埠小姐」（Miss Chinatown U.S.A.）選美決賽的佳麗，2日正式在舊金山華埠亮相。主辦單位中華總商會（Chinese Chamber of Commerce）表示，14名決賽佳麗來自全美多個城市，將於3月6日晚間在舊金山希爾頓酒店（Hilton San Francisco Union Square）角逐后冠。

中華總商會會長劉運方（Donald Luu）致詞表示，全美華埠小姐選美多年來「代表的遠不只是一個頭銜」，更承載文化自豪感、領導力以及服務社區的精神。他指出，今年14名決賽佳麗不僅展現個人才能與魅力，更帶著對自身文化傳承與公民參與的承諾而來。「她們代表的不只是自己，也代表一路支持她們的家庭與社區。」劉運方說，華埠長期以來是家族與社區凝聚的重要場所，許多參賽者正是在家庭與社區鼓勵下站上舞台，延續跨世代的文化傳統。

前華埠小姐、現任舊金山建築檢查委員會委員的李婉兒（Judy Lee）表示，今年參賽者橫跨全美各地，從休士頓、波士頓、芝加哥到夏威夷及加州南北地區，展現華裔新生代的多元背景與文化連結。

本屆14名佳麗包括來自波士頓的黃亦韻（Inacia Afonso）與徐楚瀅（Lauren Xu）、芝加哥的安洪銳（Hongrui An）與李馨（Stephanie Li）、休士頓的徐美信（Megan Martono）、夏威夷Waipahu的梁斐（Janelle Liang），以及來自灣區多個城市的代表，包括舊金山的劉佳貝（Jiabei Liu）與鄭惠心（Huixin Zheng）、佛利蒙的傅家馨（Marissa Fu）、庫比蒂諾的姜夢蕾（Diane Loughry）、都柏林的司徒詠恩（Kimberly Szeto）與海沃的劉安怡（Destiny Rutherford）等，另有來自華盛頓特區的楊愛麗絲（Alix Heugas）及聖馬利諾的鄒安盈（Saeraith Dunn）。

本屆製作團隊介紹，今年選美主題為「Dawn over a New Horizon」（新曙光地平線），象徵迎向新開始與跨世代傳承，也呼應農曆馬年的精神。主辦方表示，活動除選出新任華埠小姐外，也希望透過舞台展現華裔文化特色，讓參賽者成為推動文化交流的青年代表。

舊金山警察局代表在記者會中指出，農曆新年期間活動密集，警方將加強部署警力，確保包括選美活動及華埠大遊行在內的慶祝活動安全順利進行，並鼓勵民眾前往華埠參與節慶。

世報陪您半世紀

華埠 芝加哥 休士頓

上一則

冬奧金牌劉美賢：家長別強迫孩子運動 別害怕暫停與失敗

下一則

貧富家庭混合社區生活品質高 這些地區經濟最多元

延伸閱讀

傳承文化 2026華埠小姐14強出爐

傳承文化 2026華埠小姐14強出爐
洛杉磯爆竹長跑人氣爆棚 貝斯大力推銷華埠

洛杉磯爆竹長跑人氣爆棚 貝斯大力推銷華埠
冬奧金牌得主劉美賢父親 現身屋崙華埠新春巡遊

冬奧金牌得主劉美賢父親 現身屋崙華埠新春巡遊

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦

屋崙華埠新年大遊行 今年雙喜臨門、周六盛大舉辦
華府華埠春節大遊行 雨中熱鬧迎馬年 歷年規模最大

華府華埠春節大遊行 雨中熱鬧迎馬年 歷年規模最大

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套