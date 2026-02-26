劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，周二（24日）晚間，奧運明星劉美賢 （Alysa Liu）的粉絲們在社交媒體上掀起熱潮，紛紛上傳她在舊金山國際機場（San Francisco International Airport）受到英雄般歡迎的視頻，並在本地群組實時分享目擊動態，包括慶祝晚宴的場景。

過去數日，灣區民眾目睹了20歲的劉美賢在屋崙 冰上中心（Oakland Ice Center）訓練後，於冬奧會女子花樣滑冰項目中摘得兩枚金牌的壯舉。

當劉美賢抵達東灣後，阿拉米達當地臉書（Facebook）群組的「偵探」們於周二晚發現她現身義大利餐廳Trabocco，店方特意為她準備了用巧克力醬寫有「Congratulations」（祝賀）字樣的蛋糕。

「能有屋崙英雄劉美賢今晚光臨Trabocco，實屬莫大榮幸！」餐廳在其臉書主頁寫道。

該帖公開後，關注該餐廳的阿拉米達居民紛紛湧入本地線上群組扮演狗仔隊。

「別引發踩踏事件，但劉美賢今晚現身阿拉米達了，」阿拉米達閒聊群組中有人發帖稱。

「沒錯…看到她和朋友們從Chipotle餐廳走過，」另一條消息補充道。

「要麼是劉美賢在阿拉米達閒逛，要麼是她的髮型已被其他年輕人效仿，」還有人調侃道。

劉美賢本人開玩笑說今後可能得戴假髮出門，但她仍向媒體表示：「希望藉此關注度，至少能提升人們對體育運動中心理健康的重視。」

不過部分粉絲也意識到，突如其來的名氣給劉美賢帶來了巨大壓力。此前她剛結束從歐洲的漫長飛行，在舊金山國際機場就被粉絲團團圍住。

「她確實才華橫溢，但終究是個普通人，」一位評論者提醒道，「相信她希望被當作普通人對待，尤其是在公共場讓她獲得片刻安寧。請大家記住這一點。」

劉美賢對記者表示：「對我來說最重要的是人與人之間的聯結，這正是我人生所求……天啊，現在我正與無數人建立聯結。這就是我的夢想。」