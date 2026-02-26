我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，周二（24日）晚間，奧運明星劉美賢（Alysa Liu）的粉絲們在社交媒體上掀起熱潮，紛紛上傳她在舊金山國際機場（San Francisco International Airport）受到英雄般歡迎的視頻，並在本地群組實時分享目擊動態，包括慶祝晚宴的場景。

過去數日，灣區民眾目睹了20歲的劉美賢在屋崙冰上中心（Oakland Ice Center）訓練後，於冬奧會女子花樣滑冰項目中摘得兩枚金牌的壯舉。

當劉美賢抵達東灣後，阿拉米達當地臉書（Facebook）群組的「偵探」們於周二晚發現她現身義大利餐廳Trabocco，店方特意為她準備了用巧克力醬寫有「Congratulations」（祝賀）字樣的蛋糕。

「能有屋崙英雄劉美賢今晚光臨Trabocco，實屬莫大榮幸！」餐廳在其臉書主頁寫道。

該帖公開後，關注該餐廳的阿拉米達居民紛紛湧入本地線上群組扮演狗仔隊。

「別引發踩踏事件，但劉美賢今晚現身阿拉米達了，」阿拉米達閒聊群組中有人發帖稱。

「沒錯…看到她和朋友們從Chipotle餐廳走過，」另一條消息補充道。

「要麼是劉美賢在阿拉米達閒逛，要麼是她的髮型已被其他年輕人效仿，」還有人調侃道。

劉美賢本人開玩笑說今後可能得戴假髮出門，但她仍向媒體表示：「希望藉此關注度，至少能提升人們對體育運動中心理健康的重視。」

不過部分粉絲也意識到，突如其來的名氣給劉美賢帶來了巨大壓力。此前她剛結束從歐洲的漫長飛行，在舊金山國際機場就被粉絲團團圍住。

「她確實才華橫溢，但終究是個普通人，」一位評論者提醒道，「相信她希望被當作普通人對待，尤其是在公共場讓她獲得片刻安寧。請大家記住這一點。」

劉美賢對記者表示：「對我來說最重要的是人與人之間的聯結，這正是我人生所求……天啊，現在我正與無數人建立聯結。這就是我的夢想。」

世報陪您半世紀

劉美賢 舊金山 屋崙

上一則

報告指出 矽谷資本膨脹失衡 貧富差距加劇

下一則

太浩湖雪崩報告 證實倖存者獲救過程 沒足夠時間反應…

延伸閱讀

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標

舊金山神祕「藍房子」爆紅 竟是法國人來灣區必朝聖地標
奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎
冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬

冬奧／劉美賢花滑奪金 父親堅守價值拒中國金錢招攬
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low

忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
克勞德的網頁引導初學者如何開始使用Claude Code來寫電腦程式 (code.claude.com)

AI搶飯碗 軟體工程師憂淪底層階級「可能在一兩年內失業」

2026-02-20 13:28
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
新年禮盒擺放在Costco進門最顯眼的位置。(記者李怡╱攝影)

好市多火馬年貨盤點 紅花禮盒賣翻

2026-02-18 17:36
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
舊金山退休老人遭「殺豬盤」騙局騙走50萬美元畢生積蓄， 親友多次警告未果。（示意圖由Chatgpt製作）

家人勸不住 亞裔翁陷美女陷阱 失畢生積蓄

2026-02-20 21:51

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡