劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，周二（24日）晚間，奧運明星劉美賢（Alysa Liu）的粉絲們在社交媒體上掀起熱潮，紛紛上傳她在舊金山國際機場（San Francisco International Airport）受到英雄般歡迎的視頻，並在本地群組實時分享目擊動態，包括慶祝晚宴的場景。
過去數日，灣區民眾目睹了20歲的劉美賢在屋崙冰上中心（Oakland Ice Center）訓練後，於冬奧會女子花樣滑冰項目中摘得兩枚金牌的壯舉。
當劉美賢抵達東灣後，阿拉米達當地臉書（Facebook）群組的「偵探」們於周二晚發現她現身義大利餐廳Trabocco，店方特意為她準備了用巧克力醬寫有「Congratulations」（祝賀）字樣的蛋糕。
「能有屋崙英雄劉美賢今晚光臨Trabocco，實屬莫大榮幸！」餐廳在其臉書主頁寫道。
該帖公開後，關注該餐廳的阿拉米達居民紛紛湧入本地線上群組扮演狗仔隊。
「別引發踩踏事件，但劉美賢今晚現身阿拉米達了，」阿拉米達閒聊群組中有人發帖稱。
「沒錯…看到她和朋友們從Chipotle餐廳走過，」另一條消息補充道。
「要麼是劉美賢在阿拉米達閒逛，要麼是她的髮型已被其他年輕人效仿，」還有人調侃道。
劉美賢本人開玩笑說今後可能得戴假髮出門，但她仍向媒體表示：「希望藉此關注度，至少能提升人們對體育運動中心理健康的重視。」
不過部分粉絲也意識到，突如其來的名氣給劉美賢帶來了巨大壓力。此前她剛結束從歐洲的漫長飛行，在舊金山國際機場就被粉絲團團圍住。
「她確實才華橫溢，但終究是個普通人，」一位評論者提醒道，「相信她希望被當作普通人對待，尤其是在公共場讓她獲得片刻安寧。請大家記住這一點。」
劉美賢對記者表示：「對我來說最重要的是人與人之間的聯結，這正是我人生所求……天啊，現在我正與無數人建立聯結。這就是我的夢想。」
