奧運冰后劉美賢返灣區 舊金山機場受到英雄式歡迎

本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢凱旋返回灣區，在舊金山國際機場受到民眾熱情歡迎。(美聯社)

雖然不及她在米蘭冬奧 滑雪場上獲得的如雷掌聲，但本屆冬奧女子個人花式滑冰金牌得主劉美賢 （Alysa Liu）23日凱旋返回灣區時，仍受到家鄉民眾的熱烈歡迎。

舊金山紀事報報導，在米蘭冬奧上為美國奪得24年來首面女子個人花滑金牌的20歲劉美賢，23日搭機返回灣區，在舊金山國際機場接受民眾的熱情歡呼。

劉美賢23日背著一個印有「USA」字樣的藍色背包走進機場航站大廈，立刻就有民眾遞給她兩個紅色禮物袋，其他等待在現場的群眾也爆出歡呼聲，高喊「歡迎回家」和「恭喜」。一段TikTok影片顯示，一位女子興奮地解釋人群聚的原因：「我們在等Alysa下飛機。」

劉美賢是美國第八位獲得奧運 女子個人花滑金牌的運動員，也是自2002年休斯（Sarah Hughes）奪金後，美國第一位獲得這項比賽金牌的運動員。在八位奧運女子個人花滑金牌美國得主中，劉美賢是來自灣區的三位選手之一，其他兩位是來自佛利蒙、1992年奪金的山口（Kristi Yamaguchi）和來自聖荷西、1968年奪金的佛萊明（Peggy Fleming）。

24日，屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）宣布，該市將舉辦慶祝劉美賢贏得奧運金牌的活動。

芭芭拉李在Instagram上發文說：「屋崙市正在計畫舉辦一場全市慶祝活動，以表彰奧運金牌得主，同時也是屋崙家鄉英雄的劉美賢！」