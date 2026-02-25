從看房到簽約入住…灣區租屋市場AI化 真人客服幾消失

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
RET Ventures 網站主頁上標榜公司正在投資於下一代的房地產科技 (ret.vc網站截圖)
RET Ventures 網站主頁上標榜公司正在投資於下一代的房地產科技 (ret.vc網站截圖)

灣區住房租賃市場大幅人工智慧化，舊日craigslist租屋騙局已成過去式，但這種科技趨勢其實不限於矽谷一帶。

SFGATE記者威爾斯（Madeline Wells）報導，她和未婚夫站在屋崙一棟公寓門外準備參觀，他們一遍又一遍地在鍵盤上輸入密碼，但門卻紋絲不動。他們反覆撥打「緊急幫助」電話，但十分鐘過去了，聽到的只有自動語音單調重複的回應。

儘管傑克倫敦廣場這棟公寓大樓有超過280套單位，但這裡既沒有現場租賃辦公室，也沒有人工客服來解答疑問——「更重要的是，沒有人能幫忙開門，整個流程都由AI承擔。我們被困在一個數位循環裡，直到最後不得不由真人介入，從遠端為我們解鎖。」

她最近在東灣找公寓的時候，幾乎處處都能看到AI的身影，熱情洋溢的租賃經理人，最後發現其實是機器人。雖然她驚訝地發現現在的情況和上次搬家時大不相同，但很快意識到我的經歷並非個案。

「在過去兩三年裡，這種趨勢發展迅猛，」舊金山RET Ventures合夥人克里斯多夫葉（Christopher Yip）表示。「我認為對於那些投資於科技的大型公寓業主來說，這種科技已經很普及了。」

RET Ventures是一家創投公司，由50多家大型企業房東共同出資，這些房東共擁有超過300萬套公寓。RET Ventures致力於投資和部署AI技術，以快速實現租賃市場的自動化。

傑克倫敦那棟公寓「The Landing」的所有者是Essex Property Trust, Inc.，該公司也是RET Ventures的投資方之一。為了管理「The Landing」，Essex採用了Funnel平台，這是一個由AI驅動的平台，旨在實現租戶整個租賃流程的自動化。這意味著從參觀公寓、簽署租賃合約到入住後的各項管理工作，AI貫穿每個環節。

她參觀的另兩棟公寓則都使用了EliseAI——一家領先的AI住宅新創公司，聲稱其管理著美國六分之一的公寓。「我們的客戶可以自訂AI的名字，」EliseAI首席體驗官洛夫圖斯（Fran Loftus）說。樓宇管理人員可以客製化AI的個性，並且他們會「百分之百」向所有與AI互動的人揭露AI的使用情況。

葉先生表示，AI在大型公寓大樓的應用已十分普遍，不僅在科技中心灣區，也遍及全美各地。這一切始於2020年新冠疫情爆發初期，當時非接觸式自助看房和完全虛擬的看房變得司空見慣。葉先生說，此後幾年，科技對租賃流程的滲透程度有增無減，這與AI在人們生活其他許多領域的普及程度如出一轍。

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

灣區科技業就業現復甦訊號 扭轉頹勢要靠三件事

灣區僑界新春團拜 500僑胞聯歡大會

金山灣區僑界新春團拜暨聯歡大會

極端低溫警報 灣區遇4年來最寒冷夜晚

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

