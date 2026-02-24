灣區科技業就業現復甦訊號 扭轉頹勢要靠三件事

種種跡象表明，灣區最引人注目的行業科技業的就業損失總體上正在緩解。(路透)

種種跡象表明，灣區 最引人注目的行業科技業的就業損失總體上正在緩解。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，根據Beacon Economics基於加州 就業發展廳報告編制的經季節性調整的行業估算數據，過去五年，科技行業的招聘和裁員 模式可謂跌宕起伏。

在疫情封鎖措施實施後的幾年裡，科技業在灣區新增了9萬7600個就業機會。 2020年，灣區雇主新增了2400個科技職缺。根據Beacon估計，一年後，這一數字躍升至5萬8100，2022年又增加了3萬7100。隨後，科技公司經歷了多年的裁員。

「疫情期間過度招募後，科技公司仍在進行規模調整」，矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）總裁漢考克（Russell Hancock）表示，「已經過去四年了，聽起來像是藉口，但必須意識到，他們為了應對未能實現的預期需求而建立的新組織和部門。他們仍在進行重組。」

從2023年到2025年，灣區失去了13萬7200個科技工作。在此期間，科技公司宣布了多輪全球範圍內的裁員計畫。

總部位於聖塔克拉拉的英特爾公司表示，計畫在去年年底前裁員3萬4000人。總部位於西雅圖的亞馬遜公司表示，計畫裁員1萬4000至3萬人。總部位於西雅圖的微軟公司宣布裁員1.9萬人，總部位於蒙洛公園的Meta公司也宣布將在全球裁員3600人。

加州就業發展廳前主任伯尼克（Michael Bernick）表示：「2025年的科技行業裁員標誌著該行業重組的最後階段。裁員速度已經放緩，科技公司也進行了調整。」

BMO資本市場首席經濟學家安德森(Scott Anderson)表示：「疫情後科技行業崗位的流失正在放緩。」 「三年的裁員有助於重新平衡就業結構。」

該地區的科技業就業流失已開始減少，這在很大程度上歸功於南灣地區就業流失的減少。

2025年科技業的主要就業中心僅損失了8300個就業機會。根據Beacon估計，2024年南灣地區失去了4萬2600個科技職缺。

灣區在2025年失去了2萬個非農業就業機會。去年12月，灣區新增了2300個各類就業崗位，其中南灣地區新增的1800個科技職缺推動了這項成長。

「灣區的就業流失可能很快就會結束，但這距離科技業強勁的就業成長還有很長的路要走」，加州經濟持續研究中心主任利維（Steve Levy）表示，灣區科技產業要扭轉頹勢，需要做三件事。

「第一，必須加強建造更多新員工能夠負擔得起的住房」，利維說，「第二，需要將資料中心和人工智慧的創新轉化為新的就業機會。第三，需要制定更友善的移民政策。」