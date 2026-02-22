沙加緬度學區預算危機 擬撤逾400職位 名單5月公布

沙加緬度市聯合學區因面臨預算危機，計畫裁撤超過400個職位。(取自沙加緬度市聯合學區臉書)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度市聯合學區 （Sacramento City Unified School District）為因應嚴峻的預算危機，計畫裁撤超過400個職位，其中包括餐飲服務人員、安全人員、教學助理及學生服務協調員等。

學區董事會於19日晚間召開一場未對外直播的臨時會議，以4比0表決通過，決定於3月15日向這些職位的員工發出初步裁員 通知。不過，預計被刪除的職位中約有120個目前為空缺，而且並非所有收到通知的員工最終都會被解雇，最終裁員名單將於5月公布。

沙加緬度市聯合學區因學生人數連續十年下滑，每年在編列預算時都會進行「人力規模調整」的程序，以符合實際需求；但今年的刪減幅度明顯更大，主因是學區必須在6月底前設法填補高達1.13億美元的預算缺口。雖然在現金流預測轉為正向後，學區預期今年夏天不致遭到州政府接管，但仍須為今年及未來數年的支出找出節流方案。若不採取行動，預算赤字恐在未來擴大至約2億美元。

董事會先前已在管理階層反彈與外界指出節省效果有限後，決定撤回對行政人員的裁減計畫。此次預計刪除的多數職位為非教學人員，包括中央辦公室行政人員、餐飲服務人員與教學助理等。自去年9月得知財務危機以來，董事會成員多次強調，希望將預算刪減對課堂與教學現場的影響降到最低。

在最初表決中，三位董事贊成票、一位反對；部分職位被移出裁減名單後，董事會重新表決，並以4比0通過。有兩位董事未出席這次臨時會議。

代表行政人員工會的希任·強生高中(Hiram Johnson High School)校長柯克 蘭（Garrett Kirkland）批評董事會在公眾不易參與、且僅有四名成員出席的情況下做出重大決策。他指出，儘管裁減對象多為非教學職位，對學生的影響仍難以避免，並質疑學區是否準備好以誠實態度面對這些影響，以及是否真正願意承擔「共同犧牲」的承諾。