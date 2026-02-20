極端低溫警報 灣區遇4年來最寒冷夜晚

我的頻道

記者王子涵／舊金山報導
氣象局已對北灣與東灣內陸谷地，以及聖他克拉拉縣東部發布「極端低溫警報」。（取自國家氣象局）
氣象局已對北灣與東灣內陸谷地，以及聖他克拉拉縣東部發布「極端低溫警報」。（取自國家氣象局）

國家氣象局（National Weather Service）表示，灣區周四晚間迎來近年來最冷天氣，內陸谷地氣溫可能降至華氏20多度，灣區沿岸地區則預計落在30多度。

氣象局已對北灣與東灣內陸谷地，以及聖他克拉拉縣（Santa Clara County）東部發布「極端低溫警報」（extreme cold warning），預計氣溫將降至華氏20多度中段至30度初，警報時間為周五凌晨1時至上午9時。

北灣沿海、聖塔克拉拉谷地及舊金山灣周邊城市則發布「寒冷天氣警示」（Cold Weather Advisory），預測氣溫約在華氏30多度初至中段。屋崙被納入警示範圍，但舊金山未列其中。

此次低溫發生前，灣區接連受到寒冷風暴影響，高地出現降雪，內華達山脈（Sierra Nevada）部分地區累積降雪量達八呎。隨著天空放晴、風勢減弱，地表熱量更容易散失，氣溫因此快速下降。

國家氣象局蒙特瑞辦公室氣象學家甘迺迪（Rachel Kennedy）表示，目前尚未預測會打破歷史低溫紀錄，但若夜間雲層持續減少，部分地點可能更接近歷史最低溫。

若屋崙氣溫降至華氏37度以下，將是自2022年以來最冷夜晚。舊金山官方氣象站自2022年2月以來尚未錄得低於華氏41度的氣溫，而這種情況可能在周五清晨再次出現。

屋崙與柏克萊山區（Berkeley Hills）氣溫可能降至華氏20多度高段，敏感植物恐面臨霜害風險。

氣象局去年秋季宣布，冬季期間將以「寒冷天氣警示」、「極端低溫觀察」（extreme cold watch）及「極端低溫警報」取代過去使用的霜凍與結冰警報系統。

舊有的霜凍警示與結冰警報，未來僅適用於農業季節，即每年4月1日至11月15日。

依新標準，若廣泛地區氣溫可能連續2小時降至華氏32度或以下，將發布極端低溫觀察；若預報成真則升級為極端低溫警報。當氣溫預測介於華氏33至36度時，則發布寒冷天氣警示。

世報陪您半世紀

灣區 舊金山 屋崙

