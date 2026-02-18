慶農曆新年 政商僑領齊聚花園角廣場

農曆新年初一上午的大雨，未阻擋各界齊聚華埠花園角廣場，為60年一遇「火馬年」慶祝。(記者李怡╱攝影)

17日農曆新年初一，舊金山華埠 花園角廣場（Portsmouth Square）鑼鼓喧天、人潮湧動。由中華總商會（San Francisco Chinese Chamber of Commerce）主辦的「農曆新年暨財神到（Choy Sun Doe）慶典」熱鬧登場，適逢60年一遇的火馬年，市長羅偉 （Daniel Lurie）與多位政要、社區領袖到場同慶，與民眾互道祝福，為新一年揭開序幕。

主辦方表示，2026年為農曆4724年，也是象徵「火」元素的馬年。五行之中，火代表成長、進步與開創能量，寓意社區在新的一年勇於突破、經濟動能再起。繼情人節周末花市與迷你巡遊吸引數千人潮後，華埠延續節慶氣氛，以大年初一傳統儀式為全年慶典揭開高潮。

活動當天包括舊金山市長羅偉、前市長布朗（Willie Brown）、中華總商會會長劉運方 （Donald Luu）、中國駐舊金山總領館代總領事楊守征 、加州主計長郭嫻（Malia Cohen）、州參議員威善高（Scott Wiener）、州眾議員楊馳馬（Matt Haney）、舊金山市議會主席孟達文（Rafael Mandelman）、第3區市議員李爾德（Danny Sauter）、第1區市議員陳詩敏（Connie Chan）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、警察局長劉力一（Derrick Lew）、消防局長Dean Crispen等，共同向華裔社區拜年。

活動亮點之一為2026年新金龍「金龍（Gam Lung）」點睛儀式，象徵華埠年度巡遊啟動。財神到巡禮穿梭人群，與市民合影互動，派發限量利是與玩具，小朋友笑聲不斷，現場洋溢濃厚年味。醒獅隨著鼓聲騰躍翻舞，寓意驅邪納福，也為商戶帶來好彩頭。

不少商家表示，春節活動不僅是文化傳承，更是帶動客流的重要時刻。「只要大家走進華埠，就是對小商家最實在的支持。」有餐館業者說。主辦單位強調，活動風雨無阻，盼以實際行動展現華埠韌性與凝聚力，讓外界看見這個歷史街區的經濟活力與文化魅力。